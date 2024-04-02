Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Azerbaycan’ın Guba şehrinde düzenlenen “3. Tarımsal İşletme Forumu”nda temsil edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Azerbaycan Temsilciliği tarafından düzenlenen Forumda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü Reşat Değirmenci “Kıbrıs’ta Kooperatifçiliğin Dünü-Bugünü ve Kadınların Kooperatifleşmedeki Önemi” konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Forumda, uluslararası ve yerel düzeydeki deneyimleri tartışmak üzere paydaşlar bir araya getirilerek, iklim direnci, yeşil finansmana kaynak sağlanması, sübvansiyonlu tarımsal finansman, özel sektör finansmanına ve hükümetin risk azaltma araçlarına dayalı kamu-özel sektör ortaklıkları ve tarım sektörünün büyümesinde tarım kooperatiflerinin rolü gibi, tarım sektörü ile ilgili fırsat ve zorlukları kapsayan birçok kritik konu ele alındı.