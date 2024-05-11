Güney Kıbrıs'ta Ocak 2024’te yüzde 0,9’luk gerileme gösteren turizm gelirlerinin şubat ayında (2023 Şubatına göre), yıllık bazda yüzde 15’lik yükseliş gösterdiği, en çok günlük harcamayı İsraillilerin yaptığı bildirildi.

Fileleftheros, “İsrailliler Daha Çok Harcadı” başlıklı haberinde İstatistik Dairesi’nin dün açıkladığı verilere dayanarak Şubat 2024’te turizmden elde edilen gelirin 65,1 milyon euro olduğunu; 56,6 milyon euro olan geçen yılın aynı dönemine göre gelirin yüzde 15 arttığını yazdı.

Habere göre aynı dönemde turistlerin kişi başına yaptığı günlük harcamada da artış kaydedildi.

Buna göre Şubat 2024’te ülkeye giden turistlerin yüzde 24,6’sını oluşturan İngilizler, günlük ortalama 63,37 euro, turistlerin yüzde 13,3’ünü oluşturan Polonyalılar günlük ortalama 69,87 euro ve toplam turistlerin yüzde 10,6’sını oluşturan İsrailliler de günlük ortalama 113,36 euro harcadı.