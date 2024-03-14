"Konu Avrupa savunma sanayisindeki parçalanmışlığın üstesinden gelmek olduğunda AB'nin gösterdiği çabaları memnuniyetle karşılıyoruz"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, savunma planlaması ve standartların belirlenmesinin İttifak'ın asli görevi olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) NATO ile rekabet etmemesi gerektiğini, aksi halde ortak güvenliğin zayıflayacağını söyledi.

Stoltenberg, NATO karargahında İttifak'ın 2022 Yıllık Raporu'nun tanıtımı için basın toplantısı düzenledi.

NATO'nun yıllardır Avrupalı müttefiklere savunma yatırımlarını artırma çağrısı yaptığına işaret eden Stoltenberg, "Elbette savunma üretimini artırmanın tek yolu daha fazla harcamaktır. NATO'nun tüm müttefiklere ama özellikle Avrupalı müttefiklere çağrısı budur. Başlarda bu mesajı verebilmek biraz zordu ama şimdi müttefiklerin bunu anladığını hissediyorum." diye konuştu.

Stoltenberg, Avrupa'nın NATO'nun tavsiyelerini dinleyip doğru yönde ilerlediğini ifade ederek, "Norveç bugün, bu yıl yüzde 2'lik hedefi karşılayacağını duyurdu. Bu, müttefiklerin sürekli olarak bütçelerini nasıl artırıp ayarladıklarını gösteren bir başka örnek." dedi.

Gazetecilerin AB'nin yeni savunma stratejisiyle ilgili sorularına yanıt veren Stoltenberg, "AB ile yakın temas halindeyiz. Yakın zamanda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüm. Konuyu detaylı olarak tartıştık ve personelimiz de yakın temas halinde. Konu Avrupa savunma sanayisindeki parçalanmışlığın üstesinden gelmek olduğunda AB'nin gösterdiği çabaları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, bu çabaların NATO'nun da yararına olduğunu vurgulayarak, "Önemli olan savunma planlamasını yapan tek kuruluşun NATO olmasıdır. Aynı ülkeler için iki farklı hedef seti belirleyen iki sisteminiz olamaz." değerlendirmesini yaptı.

"Standartları da tek kuruluş belirlemeli." diyen Stoltenberg, "Standartların belirlenmesi ve savunma planlaması koordine görevlerdir. Tekrara düşülemez. Aksi halde güvenliğimizi zayıflatmış oluruz." şeklinde konuştu.

Stoltenberg, ortak satın alımlar söz konusu olduğunda da NATO'nun uzun süreli tecrübesi bulunduğunu vurgulayarak, "AB'nin NATO ile rekabet etmek yerine NATO'ya gerçekten değer kattığı alanlara odaklanması elbette önemlidir." dedi.