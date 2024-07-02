Güney Kıbrıs’ta bulunan sözde “Omorfo” Belediyesi'nin, Güzelyurt bölgesindeki Kıbrıs Rum taşınmazlarının satışlarında gözlemlenen artışla ilgili ciddi endişe ve öfke duyduğunu belirttiği ifade edildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre sözde “Omorfo” Belediyesi, KKTC’de bulunan ve bir Kıbrıslı Rum’a ait olan taşınmaza alıcı arandığı konusundaki bir ilan üzerine yaptığı açıklamada, KKTC’de devam etmesine izin verilen bu kabul edilemez durumu şiddetle protesto ettiğini belirtti.

Sözde “Omorfo” Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "ne yazık ki KKTC’deki Rum mallarının satışlarında ilk kez artış yaşanmadığı öte yandan KKTC’deki Rum mallarının tümünün kesin olarak kaybedilmesi tehlikesinin de artık aşikâr olduğu" iddiasında da bulunuldu.

Gazeteye göre sözde “Omorfo” Belediye Başkanı Viktora Hacıavraam, yeniden bu konuyla ilgili protestolarda bulunma niyetini ifade ederken, yetkili birimlerle sürekli temas içinde olduğunu da ekledi.