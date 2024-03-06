Slovenya'da cezaevlerindeki doluluk oranının insan kaçakçıları yüzünden yüzde 139'a yükseldiği belirtildi.
Slovenya ulusal medyasındaki haberlere göre, ülkede, hapishanelerdeki doluluk oranı yüksek seviyelere çıktı.
Düzensiz göçmenleri Avrupa'ya geçiş vaadiyle ülkeye sokan insan kaçakçıları, cezaevlerindeki doluluk oranını artırdı.
Slovenya Cezaevi İdaresi, 26 Şubat itibarıyla cezaevlerinde 1808 kişinin bulunduğunu ve ortalama doluluk oranının yüzde 139'a yükseldiğini duyurdu.
Duyuruda, halihazırda çalışan 550 personelin yetersiz olduğu belirtildi.
Başkent Lübliyana'da yer alan cezevindeki doluluk oranı ise yüzde 200'ü geçti.
Ülke genelinde 850 yabancı uyruklu insan kaçakçılığı suçlamasıyla cezaevlerinde bulunuyor.