İsrailli Bakan, Abd'den Gelen İtirazlara Rağmen Refah'a Kara Saldırısından “başka Seçenek Olmadığını” Savundu
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Cumhuriyet Meclisini ziyaret etti.
Verilen bilgiye göre, T C Büyükelçiliğinde Türk Diplomasisi ve diplomatlar hakkında bilgi alan öğrenciler, Mecliste de Kıbrıs sorunu ve genel kurulun işleyişi hakkında bilgilendirildi. Öğrenciler, Meclis Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.