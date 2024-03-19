Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Cumhuriyet Meclisini ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, T C Büyükelçiliğinde Türk Diplomasisi ve diplomatlar hakkında bilgi alan öğrenciler, Mecliste de Kıbrıs sorunu ve genel kurulun işleyişi hakkında bilgilendirildi. Öğrenciler, Meclis Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.