Dr. İlker İpekdal

Tarih 26 Nisan 2020.
O gün yapılan test sayısı 262 idi. Pozitif vaka yoktu. Tedavi edilen toplam hasta sayısı 12 idi.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelendiği için yapılmadı!
Kapanmaya da devam ettik!
Tarih 14 Eylül 2020 (iki gün önce).
O gün yapılan test sayısı 2149 idi. Pozitif vaka sayısı 14 idi. Tedavi edilen toplam hasta sayısı 268 idi.
Kapanma yok.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılıp yapılmaması konusu, başta Sayın Akıncı olmak üzere, devletin ağır topları tarafından görmezlikten geliniyor!
Ama gelin görün ki, vaka sayıları fazla açıklanınca kıyametler kopuyor, az açıklanınca manüplasyon var deniliyor.
Her koşulda da, vakaların artmakta olduğu konusu hükümetin başarısızlığı ile özdeşleştiriliyor.
Vakaların doğal artış süreci ile hükümetin sağlık konusundaki başarısızlıkları konuları birbirleri ile ilişkilendirilirken, kasıtlı bir şekilde sapla saman birbirine karıştırılıyor.
Vaka artışları kimler tarafından nasıl ciddiye alınmış, gelin örnekleri le bir bakalım:
Tarih 7 Eylül 2020.
Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ‘’Seçim çalışmaları çerçevesinde Eylül ayı içerisinde öngördüğümüz iki açık hava yemeğimiz vardı. Bunları yapmıyoruz.Kitlesel salon toplantıları ya da miting öngörmüyoruz.’’ dedi.
Tarih 9 Eylül 2020.
Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Şimdi geldiğimiz noktada üzülerek ifade etmek zorundayım ki geçen seferkinden daha zor bir durumla karşı karşıyayız.’’ dedi.
Tarih 10 Eylül 2020.
Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ziyaretleri ve bir televizyon programına katılmayı ertelediğini duyurdu.
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Tarih 14 Eylül 2020.
Eski Tıp-İş başkanı CTP milletvekili Sayın İncirli, toplumda sayısı bilinmeyecek kadar fazla yerel bulaş konusunda ‘’bilimsel’’ yorumunu Meclis kürsüsünden haykırırken, artmış bulaş ortamında maskesini takmayı unuttu (!).
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Tarih 14 Eylül 2020.
Cumhurbaşkanı’nın sağlık ekibinden, İki Toplumlu Sağlık Komitesi Üyesi, Eski Başhekim, sağlığın Ombudsmanı Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından yatığı paylaşımda, artan vakalar nedeniyle, kendisini ve ailesini korumak amacıyla ihtiyacı olmadıkça dışarı çıkmadığını, bir süreliğine radyo ve televizyon programlarına stüdyodan katılmayacağını açıkladı.
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Tarih 14 Eylül 2020.
Cumhurbaşkanı bağımsız adayı Sayın Denktaş, açıklanan vakalar konusunda kaygılarını dile getirdi. Daha önceki günlerde de, bazı seçim faaliyetlerini ertelediğini açıklamıştı.
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Tarih 4 Eylül 2020.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı, artan vakalarla okulların açılamayacağını kamuoyu ile paylaştı. Tarih 9 Eylül 2020’de ise, test sayısının azalıp pozitif vaka sayısının arttığını, açıklanan vaka sayılarının, saptananın altında dair endişelerini kamuoyu ile paylaştı.
Bugün tarih 16 Eylül 2020.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşık 25 gün kaldı.
Vakaların arttığı, yerel bulaşın hızlandığı bir gerçektir.
Ancak, bu gerçekleri hararetli bir şekilde dile getirenlerin söyledikleri ile yaptıkları çelişkilerle doludur.
Vakaların artışını vahim bir tablo olarak yorumlayan, azaltılması için toplumun yeniden kapanmasını dahil tüm önerileri sıralayan zihniyet, her ne hikmetse Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılıp yapılmaması konusunda dudaklarını bile kıpırdatmıyor!
Vaka üzerinden siyaset yapanların hiçbiri, seçimde kullanılacak mühre, pusulalara, zarflara bilmem kaç kişinin dokunacağının hesabını yapmamayı tercih ediyor.
Sırayla girilse de, oy verilen kapalı ortama yaklaşık dokuz saatlik bir süre içerisinde binlerce seçmenin girip çıkmasının, vaka sayılarını artırma riskini görmezden geliyor.
Seçim günü temastan kaçınmanın zor olacağı bir ortamda, sandık ve güvenlik görevlilerinin alacakları sağlık riskini düşünmemeyi tercih ediyorlar.
Değerli okurlar;
Günlük vaka sayısı 20’yi geçtiğinde felaket senaryolarını sıralayan kişiler, vaka sayısı 15’in altına düşünce, rakamların manüple edildiğini ve gerçekleri yansıtmadığını ilan ediyorlar.
Her iki durumda da ülkemizde vaka artışlarının önlenemediğini, daha sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini salık veriyorlar.
Madem vakalar artıyor, yerel bulaşlar artıyor, o zaman şu sorular aklıma geliyor:
Seçim günü geldiğinde, seçim sandıkları, pusulalar, mühürler, oy kabinlerinin hepsi, Cumhurbaşkanı adaylarının kuvvetli nefesleri ile bir günlüğüne efsunlanacak ve Koronavirüs seçmenlerin hiçbirine işlemeyecek mi?
Nefesleri kuvvetli adaylarmız sayesinde, halkımız bir günlüğüne de olsa Koronavirüs’süz bir gün mü geçirecek?
Seçim günü en mübarek gün mü olacak?
Dr. H. İlker İpekdal
İletişim: 0542-8529899