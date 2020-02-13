Sayın Siber Seçimi Kazanamasa Da Aday Olmalı!

Bu benim görüşüm.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan aday enflasyonuna bakarak, önce ‘’ne gerek var’’ diye düşünmüştüm.
Ancak, küçücük adada bile şartlar çok hızlı değişebiliyormuş meğer.
Bu günlerde, adaylığı belki de ihtiyaç oldu desem yeridir.
Neyin ihtiyacı peki?
‘’Devlete talip olma’’ ciddiyetinin,
Seviyenin,
İki düşünüp bir söylemenin,
İlkeli duruşun,
Temsil ettiği toplumun sesi olurken kullandığı üslubun,
Fikirlerin kavgasız, karşısındakini iğnelemeden, oraya buraya gönderme yapmadan dile getirilişinin,
Oraya buraya çekilmeyecek netlikte açıklamaların,
Polemik girdabından uzak duruşun,
Kadının gücünün,
Kadının naifliğinin,
Kadının anaçlığının,
Kadının ve çocukların seslerinin,
Adayların hırslarının gölgesinde kaldığı bu seferki Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde,
Bir KADIN adaya ihtiyaç var!
Kazanmasa da olur.
Cumhurbaşkanı olmayı ERKEK İŞİ gibi gösterenlere inat,
Meclisteki etliye sütlüye dokunmayan KADIN’lara inat,
Aday olmalı Sayın Siber Siber!
Kazanmasa da olur!
Doktor kimliği ile hastalarına şifa dağıtırken,
Bir reçete de bu hastalıklı giden seçim sürecine yazmalı!
Aday olmalı Sayın Sibel Siber!
Adaylığı ile, terazinin boş kalan kefesini doldurmalı!
Dr. H. İlker İpekdal
İletişim: 0542-8529899