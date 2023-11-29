Güney Kıbrıs Polisi’ne alınan 7,5 milyon Euro’luk 3 sahil güvenlik teknesiyle ilgili meselenin çözüldüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, teknelerin 15 Ekim’de teslim alındığını ve 11 Aralık’ta da, resmi tören yapılacağını yazdı.

Gazete, sürat teknelerinin 14 Ağustos’ta firma tarafından teslime hazır edildiğini ancak sözleşme gereği sürat teknelerinin kalite kontrolünü yapacak kişinin, uygun donanıma sahip olmaması nedeniyle teknelerin, önceden planlandığı gibi 27 Eylül’de teslim alınamadığını kaydetti.

Haberde, teknelerin kalite kontrolünün daha sonra başka bir Fransız uzmana verildiği ve meselenin çözüldüğü belirtilirken, 15 Ekim’de teslim alınan sürat tekneleri için 11 Aralık’ta resmi tören yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

(GE/FEZ)