Yiyeceklerin renkleri formunuzu etkiliyor!

Kış aylarında azalan enerji, hareketsizlik ve en önemlisi artan iştah ile birlikte form korumak için fazladan mücadele gerektiği düşünülür. Fakat kışın artışının kontrol altına alınması sanıldığı kadar zor değil. Kışın da fit kalmak ve sağlıklı beslenmek, mevsiminde yenilen besinlerle artık çok kolay.

Yıldız: Kış sebze ve meyveleri ile form tutabilirsiniz

Mevsime göre beslenmenin önemli olduğunu belirten Uzman Diyetisyeni Özgül Yıldız, “Günümüzde her mevsimde her sebze ve meyveyi rahatlıkla bulabilmemize rağmen, aslında sebze ve meyveleri kendi mevsimine göre tüketmek sandığımızdan daha önemli. Mevsiminde olmayan besinler her ne kadar taze olarak önünüze sunulsa da yetiştirilirken mevsim sebzelerine göre çok daha fazla işlem görür. Tohum aşamasından itibaren besin üzerinde kullanılan kimyasal maddeler, hormon ve pestisit de insan vücudunun var olan sistemine uygun olmadığı için iştah dengesini ve bünyenin kilo yönetimini bozar. Bu nedenledir ki yeterli ve dengeli beslenmenin korunması ve vücudun iştah mekanizmasının bozulmaması için mevsiminde meyve ve sebze tüketimi başlı başına bir diyettir” diyor.

Renkler formu korumayı destekliyor

Mevsiminde tüketilen lifçe zengin meyve ve sebzelerin kalorisi çoğu yiyeceğe göre düşük oluyor. Sebzeler tokluk hissini artırıyor ve fazla yeme isteğini bastırıyor. Meyve ve sebzelerde renk verici madde olarak bilinen flavanoidler ise yağ yakımını ve kilo vermeyi destekliyor. Bu sebeple gün içinde her renkten meyve ve sebzeyi tüketmek form korumayı kolaylaştırıyor. Sebzeler, farklı tarifler içinde değişik tatlar ile tüketilmeye çalışılsa da meyveler için durum böyle olmuyor. Alternatif bir tüketim yolu olarak çöreklerde veya kurabiyelerde şeker yerine taze elma püresi kullanabilir, sebze tüketimini artırmak için omletinize sote edilmiş sebzeler ekleyebilirsiniz.

Dondurulmuş yiyeceklerden uzak durun!

Kış aylarında bağışıklık sisteminin zayıflamasının da bir nedeninin mevsiminde beslenmemek olduğunu vurgulayan Yıldız; “Besinlerin yapay geliştirilmesinde kullanılan kimyasallar bağışıklık sistemini de etkiliyor. Yazın dondurucuya atıp kışın yediğiniz meyve ve sebzeler bu kimyasalları barındırmasa da içinde bulunan B – C gibi suda eriyebilen vitaminlerinin kaybına uğruyor. Steril ortamda muhafaza etmeye çalışsanız da hava aldığı takdirde bakteri üretimine de yol açıyor. Bu durumda insan vücuduna gerekli tüm vitaminleri en doğal hali ile almanın en kolay yolu mevsiminde mahsulleri tüketmek oluyor. Üstelik bol lifli gıdalar ve içerdikleri vitaminler sizi sadece kış hastalıklarından korumakla kalmıyor, koroner kalp hastalığı, diyabet, kanser gibi hastalıkların gelişmesini de önleyebiliyor” diye belirtiyor.