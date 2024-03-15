ABD'de sık sık migren ağrısı çeken bir adamın beyninde 'muhtemelen az pişmiş domuz pastırması' yemesiyle bağlantılı tenya yumurtaları tespit edildi.

52 yaşındaki adam, her zamanki migren ağrılarının kötüleşmesi ve kullandığı hapların etkisini kaybetmesi üzerine doktoruna başvurdu.

Daha sonra taramalarda beyninde tenya yumurtaları bulundu ve sistiserkoz tanısı konuldu.

BBC'nin haberine göre doktorlar durumu "yanlış el yıkamaya” bağladı. Az pişmiş domuz eti yiyerek tenyaya yakalanan adamın enfeksiyon kaptığı düşünülüyor.

Sistiserkoz, domuz tenyası olarak da bilinen Taenia solium parazitinin yumurtaları veya larvalarının neden olduğu ve beyinde kistlerin gelişmesine yol açabilen bir enfeksiyon türü.

Az pişmiş domuz eti yemek kişiye doğrudan sistiserkoz bulaştırmıyor. Ancak tenyası olan bir kişi, otoenfeksiyon olarak bilinen bir süreç ile tenya yumurtalarını kendine bulaştırabiliyor ve bu süreç vücuttan atık olarak çıkıp aynı evdeki diğer kişilere de bulaşabiliyor.

Vakayı American Journal of Case Reports'a kaydeden doktorlar, adamdaki sistiserkoz hastalığının "uygunsuz el yıkama" sonrasında otoenfeksiyon yoluyla bulaştığını söylemenin zorlama olabileceğini yazdı.

Doktorlar "az pişmiş domuz eti tercihi" göz önüne alındığında, hastanın "yeme alışkanlıklarından" tenyaya yakalandığını tahmin etti.

Hasta anti-parazit ve antienflamatuar ilaçlarla tedaviye olumlu yanıt verdi ve tamamen iyileşti.

-“Kötü el yıkama”

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre tenya yumurtaları veya larvaları "kas ve beyin gibi dokulara girerek kistler oluşturuyor. Beyinde kistler bulunduğunda bu duruma nörosistiserkoz adı veriliyor".

Tenya yumurtaları "gıda, su veya dışkıyla kirlenmiş yüzeyler yoluyla" yayılır.

İnsanlar kontamine yiyecekleri yediklerinde veya kontamine parmaklarını ağızlarına götürdüklerinde yumurtaları yutuyor.

Raporun yazarları "Hastaların klasik maruz kalmalar veya seyahatler dışında nörosistiserkoza yakalanması çok nadirdir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür vakaların var olmadığı düşünülüyordu," ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar vakanın "az pişmiş domuz eti tüketimi" ve ardından gelen otoenfeksiyon riskinin altını çizdiğini söylüyorlar.