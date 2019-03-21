Uzun ve sağlıklı bir hayat için kaçınılması gereken en zararlı 5 alışkanlık

Alışkanlıklarımızı bırakmak kolay değil. Ancak bazı alışkanlıklar sağlığımızı diğerlerinden çok daha fazla şekilde olumsuz etkileyebiliyor. Bilimsel çalışmalar alışkanlıklarımız ile erken ölümler arasında nedensellik ilişkileri de kurabiliyor.

American Heart Association'ın bu hafta Journal Circulation'da yayınlanan son çalışması çok sayıda kişi üzerinde uzun süreli yapılan bir araştırmanın sonuçlarına değiniyor. Buna göre bilim insanları yüksek seviyede şekerli ve gazlı içecek tüketimini, şekerli çay veya meyve suyu tüketimini erken ölümle ilişkilendirdi.

İşte ömrümüzü kısaltan, yaşlandıkça kaçınmanız gereken ve size en zararlı bulunan en kötü 5 alışkanlık:

1- Şekerli içecekler ve işlenmiş gıdalar

118 bin kişi üzerinde 34 yıldır sürdürülen dev bir çalışmaya göre Kola ve benzeri yoğun şekerli içecekler kalp rahatsızlığı gibi nedenlerle ölüm riskini ciddi oranda arttırabilir. Araştırmalar sebze, meyve, tahıl ve yemiş yiyerek lifli gıdalar ve sağlıklı yağlar ile birlikte vücuda doğal şeker alan kişilerde bu risklerin çok daha düşük olduğu yönünde.

Ömrü en fazla uzatan en iyi diyetlerin en çok sebze, tahıl, yemiş ile balıktan veya zeytinden gelen yağı içeren dietler olduğu belirtiliyor. En zararlı diyetler ise şekerin, işlenmiş gıdaların, tatlıların, etlerin, trans yağların ve tuzun tüketildiği diyetler olduğu anlaşılıyor.

2- Sigara

Sigara içmek öldürüyor ve başka hiçbir alışkanlık öldürmek konusunda sigara kadar direk ve kesin etkili değil.

Birçok kanser türünün yanı sıra sigara içmek kalp hastalıkları, ciğer hastalıkları, diyabet, kronik bronşit ve damar hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Sigara içenler tütünün yanı sıra ciğerlerine tar, kadmiyum, berilyum, nikel ve krom gibi toksik metaller çekiyorlar. Bu elementler tütün yapraklarında doğal olarak birikiyor ve tütün yakılıp dumanı çekildiğinde içen kişinin kanına karışıyor.

Sigarayı bırakanlar olumlu etkilerini 24 saat içerisinde görmeye başlıyor ve birkaç yıl içerisinde yaşa ve vücudun kendini onarma hızına bağlı olarak eski sağlıklarına kavuşma şansı bulabiliyor.

3- Hareketsizlik

Uzun süre oturmak ve hareketsiz kalmak da sağlık açısından en zararlı alışkanlıklardan biri. Arada bir ayağa kalkmak ve kardiyovasküler egzersizler yapmak son derece önemli. Egzersiz aynı zamanda hafızayı kuvvetlendirmek, yaşlanmanın getirdiği fiziki ve zihinsel sorunları azaltmak için de bilinen en iyi ilaç.

Kalp ritmini belli bir süre boyunca yükselten, terleten ve bedeni hareket halinde tutan kardiyovasküler egzersizler beyin aktivitelerini güçlendirmek ve zihni genç tutmak için birebir. Bunun için tavsiye edilen süre ise ortalama 30-45 dk arası.

4- Zayıf veya kilolu olmak

Ortalama ve ideal kilolarının oldukça altında veya oldukça üstünde olan kişiler erken ölüm riski ile karşı karşıya oluyor. Vücut Kitle Endeksi (Body Mass Index-BMI) adı verilen ölçüme göre 20 yaş üzerindeki kişilerde 18,5 ile 24,9 arası puanlama sağlıklı olarak nitelendiriliyor. Vücut kitle endeksi, vücut ağırlığınızın boy uzunluğunuzun karesine bölünmesi ile elde edilir.

BMI ölçümü genel sağlık durumu ile ilgili bir bilgi vermese de bu aralıkta olan insanların yaşıtlarından daha uzun yaşadığı birçok çalışma ile ortaya konmuş durumda.

5- Yüksek alkol tüketimi

Günde bir veya iki bardak alkollü içki tüketiminin sağlığa önemli bir etkisi olmadığı biliniyor ancak bu sınır aşıldığı anda ciddi zararlar oluşmaya başlıyor.

Araştırmalara göre kadınlar için haftada 8 bardaktan fazlası ve erkekler için 15 bardaktan fazlası yüksek alkol tüketimi olarak kabul ediliyor ve ömrü kısaltmada önemli bir ekten haline geliyor.

