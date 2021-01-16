Tıbbi cihazlardan kaynaklı oluşabilen enfeksiyonlar

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından ‘Tıbbi Cihaz Enfeksiyonları: Konak-Patojen Etkileşimi Stafilokok Bakterilerine Karşı Hassasiyeti Nasıl Etkiler’ konulu bir seminer düzenlendi.

UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan'ın organizasyon ve moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde, konuşmacı olarak Texas Üniversitesi McGovern Tıp Okulu’ndan Yrd. Doç. Dr. Jennifer Walker konuşmacı olarak yer aldı.

UKÜ’den hem lisans hem de yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra hem UKÜ hem de diğer kuruluşlardan akademisyen ve bilim insanlarının geniş katılımıyla gerçekleşen seminerde, Yrd. Doç. Dr. Jennifer Walker, Stafilokok türü bakteriler üzerinde yürüttüğü bilimsel çalışmalar ve bakterilerin tıbbi cihazlar üzerinde enfeksiyon ve biyofilm oluşturma özellikleri hakkında bilgi verdi.

Yrd. Doç. Dr. Walker, idrar yolu ve cilt enfeksiyonları yanında, kateterlerde ve göğüs implantlarında oluşabilen stafilokok bazlı enfeksiyonların moleküler mekanizmaları hakkında detaylı bilgi vererek, bakterilerin bağışıklık sistemi ile olan etkileşimleri ve çeşitli terapi yaklaşımlarını aktardı.

Bakterilerin günümüz koşullarında halen uygunsuz antibiyotik kullanımı nedeniyle var olan antibiyotiklere de direnç kazandıklarının altını çizen Walker, şu an COVID-19 sebebi ile antibiyotik dirençlilik probleminin göz ardı edildiğini, fakat halen ciddi bir sorun olarak devam ettiğini de kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Walker son olarak akılcı antibiyotik kullanımı yaklaşımları ile mikropların ilaçlara direnç kazanmasının önlenebileceği dile getirerek, bu yolla antibiyotiklerin etkinliklerinin devamının sağlanabileceğini kaydetti.

Öğrenci ve akademisyenlerden gelen soruların da tartışılmasıyla son bulan seminer, bilimsel açıdan takdir topladı.