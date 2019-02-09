Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102452
ALTIN
221.967
DOLAR
5.2449
STERLİN
6.7919
EURO
5.9422
Evinde ölü olarak bulundu
EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Kaza yapan sürücünün üzerinde uyuşturucu çıktı
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Aracın çarptığı iki yaya hayatını kaybetti
DÜN AKŞAMKİ KAZADA YARALANAN 2...
Kazada yaralanan yayalardan biri hayatını kaybetti
KAZADA YARALANAN YAYALARDAN BİRİ HAYATINI...
banner282

Sivilce neden olur, nasıl geçer?

Sivilce sadece ergenlik döneminde değil, ilerideki dönemlerde de insanı rahatsız eden bir cilt problemi... Yerli yersiz zamanlarda vücudumuzda çıkan bu "baş belası" sivilcelerin neden olduğu ve nasıl tedavi edileceği sık sık araştırılıyor. İşte detaylar...

Sivilce neden olur, nasıl geçer?

Sivilce sadece ergenlik döneminde değil, ilerideki dönemlerde de insanı rahatsız eden bir cilt problemi... Yerli yersiz zamanlarda vücudumuzda çıkan bu "baş belası" sivilcelerin neden olduğu ve nasıl tedavi edileceği sık sık araştırılıyor. İşte detaylar...

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:39
Sivilce neden olur, nasıl geçer?

Sivilceler, özellikle ergenlik döneminde ortaya çıkan ve aşırı şekilde sinir bozucu hal alıyor. Bu cilt problemi sadece ergenlikte değil, ileriki yaşlarda da baş gösterebiliyor. Psikolojik anlamda da yıpranmaya neden olan aknelerin neden çıktığı araştırma konusu olurken nasıl tedavi edileceği sürekli sorgulanıyor. İşte detaylar...

SİVİLCE OLUŞUMU NEDEN OLUR VE NASIL BAŞLAR?

Yağlanan deride önce komedon denilen siyah ve beyaz yağlı kabarıklıklar ortaya çıkar. Sıkıldığında kurtçuk şeklinde uzar. İlk belirtiler alında başlar, sonra yanaklar, burun, çene, boyun, nadiren gövde hatta kalça bölgesine yayılır. 

SİVİLCE OLUŞUMUNU ALEVLENDİREN NEDENLER

Kadınlarda adet öncesi alevlenme beklenir. 

Terleme, nemli iklim, yemek pişirilen sıcak ortamlarda çalışmak akneyi artırır. 

Fast-food restoranlarda çalışan gençlerde, örneğin sürekli patates kızartanlarda sivilceler şiddetlenir. 

Sigaranın sivilce şiddetini artırdığını gösteren çalışmalar vardır. 

ERGENLİK SİVİLCELERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Ergenlik sivilceleri 4-6 yıl devam eder. Tedaviye başlayan kişilerin bunun uzun süreceği konusunda bilgilendirilmeleri gerekir. 

Hafif aknelerde cildin aşırı yağını temizleyici ve bakteri üremesini engelleyici ürün kullanılması çoğu kez yeterlidir. 

Ancak hekzaklorofen içeren antibakteriyel sabunların kullanımı deterjan akne denilen özel bir sivilceye neden olur. 

İkinci aşamada ciltteki yağ salgısını azaltan krem, jel, losyonlar kullanılır. 

İyileşme olmazsa yerel antibiyotikler, ağız yoluyla antibiyotikler, doğum kontrol hapları denenebilir.

En dirençli ve şiddetli akne formunda ise A Vitamini türevi kapsüller kullanılmaktadır. 

Akne tedavisi gören kişilerin hekimlerinin kontrolünde vitamin almaları, yeterli sebze-meyve tüketmeleri ve daha fazla balık yemeleri gerekir. 

Akne tedavisinde hemen her yöntemde deride kuruma, kızarma, kaşıntı ve tedavinin ilk günlerinde sivilcelenmede artış beklenir. Bu durumun yan etki veya alerji olmadığı konusunda hastalar bilgilendirilmelidir. 

Yine en etkili ve uzun tedavilerden sonra bile sivilceler tekrarlayabilir. 

Akne geçtikten sonra kalan izler için kimyasal soyma, lazer, dermaroller, dermabrazyon gibi işlemler uygulanabilir. 

Uzun ve zor akne tedavisinin amacı gençleri bir ömür sıkıntıya sokacak iz ve lekelerden korumaktır. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milyonlarca şeker hastası iğneden kurtulacak!
Milyonlarca şeker hastası iğneden kurtulacak!
Kadın doktor kanseri 4,5 yılda 4 kez yendi
Kadın doktor kanseri 4,5 yılda 4 kez yendi
Onlarsız da yaşayabileceğimiz 10 iç organımız hangisi?
Onlarsız da yaşayabileceğimiz 10 iç organımız hangisi?
Kadın beyninin erkek beyninden daha genç kaldığı ortaya çıktı
Kadın beyninin erkek beyninden daha genç kaldığı ortaya çıktı
Obezite kaynaklı kanser vakaları arttı
Obezite kaynaklı kanser vakaları arttı
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
İsrailli bilim insanları tüm kanser türlerini kökten yok eden bir tedavi bulduklarını açıkladı
İsrailli bilim insanları tüm kanser türlerini kökten yok eden bir tedavi bulduklarını açıkladı
Çocukları hastalıklardan korumanın yolları
Çocukları hastalıklardan korumanın yolları
Yeşil rengini ve besin değerlerini kaybetmeden brokoli nasıl haşlanır?
Yeşil rengini ve besin değerlerini kaybetmeden brokoli nasıl haşlanır?
Canan Karatay yine ezber bozdu
Canan Karatay yine ezber bozdu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim