Sağlık Bilimleri Fakültesi beyaz önlük töreni gerçekleştirildi



Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu

tarafından çevrimiçi beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Sağlık Bilimleri öğrencileri, akademisyenleri ve dernek temsilcilerinin katıldığı törende yapılan

konuşmalarda, sağlık alanının etik ilkelerine ve beyaz önlüğün sembolik anlamına vurgu yapıldı.

Törenin açılışında konuşan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, üniversitenin son yılardaki gelişimi ve

büyümesi konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Angın, beyaz önlüğün tarihini ve sembolik önemini



vurguladığı konuşmasında, geleceğin sağlık profesyonellerine önemli tavsiyelerde bulundu.Törende ayrıca Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Şahveren Çakartaş, Kıbrıs Türk Hemşirelerve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat ve Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Dr. Ayşe Okan da birerkonuşma yaptılar.Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden Kerem Ertek ve Sharon Fubora yaptıkları konuşmalarda öğrenciarkadaşlarına beyaz önlüğün kendilerine yüklediği sorumluluğun farkına varma çağrısı yaptı.Etkinlik, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Angın tarafından bir öğrenciye temsili olarakbeyaz önlük giydirilmesi ve sağlık bilimleri öğrencilerinin beyaz önlüklü sanal geçit töreni iletamamlandı.