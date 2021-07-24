Sağlık Bilimleri Fakültesi beyaz önlük töreni gerçekleştirildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu
tarafından çevrimiçi beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.
Sağlık Bilimleri öğrencileri, akademisyenleri ve dernek temsilcilerinin katıldığı törende yapılan
konuşmalarda, sağlık alanının etik ilkelerine ve beyaz önlüğün sembolik anlamına vurgu yapıldı.
Törenin açılışında konuşan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, üniversitenin son yılardaki gelişimi ve
büyümesi konusunda katılımcılara bilgi verdi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Angın, beyaz önlüğün tarihini ve sembolik önemini
Törende ayrıca Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Şahveren Çakartaş, Kıbrıs Türk Hemşireler
ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat ve Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Dr. Ayşe Okan da birer
konuşma yaptılar.
Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden Kerem Ertek ve Sharon Fubora yaptıkları konuşmalarda öğrenci
arkadaşlarına beyaz önlüğün kendilerine yüklediği sorumluluğun farkına varma çağrısı yaptı.
Etkinlik, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Angın tarafından bir öğrenciye temsili olarak
beyaz önlük giydirilmesi ve sağlık bilimleri öğrencilerinin beyaz önlüklü sanal geçit töreni ile
tamamlandı.