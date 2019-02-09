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Regl dönemi emojileri tabuları yıkmak için geliyor

Regl dönemi emojileri tabuları yıkmak için geliyor

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:36
Regl dönemi emojileri tabuları yıkmak için geliyor

Kadınlar için regl dönemlerinde paylaşabilecekleri yeni emoji'ler tasarlandı. Mart ayında kullanıma sokulacağı açıklanan emojilerle artık regl dönemi hakkında konuşmanın daha kolay olacağı öngörülüyor. Amaç regl dönemini bir tabu olmaktan çıkarmak ve bunun etrafında oluşan utanç duygusunu yıkmak.

Emojileri mobil cihazlara dağıtacak Unicode, regl dönemi dışında farklı kökenlerden çiftler ve işitme engellileri de kapsayacak 58 diğer sembolün tasarlandığını açıkladı.

Plan International adlı sivil toplum kuruluşunda "Kızların Hakları"nı savunan ve iki yıldır bu emojilerin üretilmesi için lobicilik yapan Lucy Russell, atılan adımı "Bir emojinin eklenmesi regl döneminin normalleşmesi ve utanç duygusunun yıkılması için büyük bir adım" olarak değerlendirdi: "Bir emoji her şeyi çözmeyecek ancak konuşma pratiğini değiştirebilir. Regl döneminden utanmanın sona ermesi bunun hakkında konuşulmasıyla olacak."

Regl dönemi hakkında konuşmak birçok ülkede tabu
Nepal'de yüzlerce yıllık Hindu pratiği olan 'chhaupadi' kadınların adet dönemlerinde toplumsal hayattan soyutlanmalarına ve evlerinden sürülmelerine neden oluyor. Bu gelenek nedeniyle son haftalarda 4 ölümün gerçekleştiği kayıtlara geçti.

Kadınlar regl dönemlerini anlatmak için 5 binden fazla ifade kullanıyor. Plan, ankete katılan 18-34 yaş arası kadınların neredeyse yarısının, bir regl emojisinin regl hakkında konuşmada utanç duygusunu yenmeyi kolaylaştıracağına inandığını öne sürdü.

Öte yandan, küresel ölçekte 1.25 milyar kadın regl döneminde tuvalete erişemiyor.

Birleşmiş Milletler imkan yoksunluğu nedeniyle Afrika'da her on kız çocuğundan biri regl döneminde okula gidemediğini ve bunun okulu bırakmakla sonuçlanacağını tahmin ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Regl Emoji
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