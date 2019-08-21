Reçeteli omega-3 ilaçları yüksek trigliserit seviyesini düşürebilir

Medimagazin'de yer alan habere göre, bazı çalışmalar, yüksek seviyelerdeki trigliseritlerin; arterlerin daralmasına, kalp krizi ve felç riskini artıracağına yol açabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda çok yüksek seviyelerde pankreas iltihabı olan kişilerde pankreatite neden olabileceği işaret ediliyor.



FDA, sadece 500 mg / dL'nin üzerindekitrigliserit seviyelerini tedavi etmek için reçeteli omega-3 yağ asidi ilaçlarını onaylıyor.



Amerikan Kalp Birliği'nin dergisi olan Circulation’da dün yayımlanan makalede, reçete edilen omega-3’ün günde 4 gramının çoğu insanda trigliserit seviyesini yüzde 20 ila 30 oranında azaltabileceğini belirtildi.



17 klinik çalışmanın gözden geçirildiği çalışmada birinci yazar Dr. Ann Skulas-Ray omega 3’ün kolesterol düşürücü statinlerle birlikte kullanılabileceğini belirtti.



Makalede ayrıca, ilaç tedavisine başlamadan önce, yüksek trigliserit düzeylerine katkıda bulunabilecek Tip 2 diyabet ve hipotiroidizm gibi durumların tedavi edilmesinin önemli olduğu belirtildi.



Dr. Ann Skulas-Ray, trigliserid düzeyi yüksek olan kişilerin, reçetesiz balık yağı takviyesi almaması gerektiğini söyledi.