Prof. Dr. Acar: “Piyasadaki covid-19 aşıları hastalık bazlı ölümden %99 oranında koruyor”

Prof. Dr. Hasan Acar; “ Bizler sağlık tanımını Dünya Sağlık Örgütü’nün bahsiyle şöyle tanımlıyoruz; insanın ruhsal, sosyal ve fiziksel olarak tam bir iyilik halidir. Covid-19 hastalığı birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olurken aynı zamanda birçok insanın sosyal ve ruhsal sağlığını da bozdu.Dün dinlediğim bir haberden örnek verecek olursam, Japonya’da intihar vakaları yedi kart artmış. Bunun sebebi sosyal izalosyandur. İnsanların sosyal sağlığı oldukça bozuldu. Türkiye de boşanmalar yüzde kırk beş oranında bir artış gösterdi ve bunun da sebebi izalosyan sürecinde bulundukça ortaya çıkan psikoloji bozuklukları.”

“PİYASADAKİ COVID-19 AŞILARI HASTALIK BAZLI ÖLÜMDEN %99 ORANINDA KORUYOR”

Prof. Dr. Hasan Acar; “Sağlığın aslı sağıklı yaşamdır. Temel önlemimiz sağlıklı yaşam olmalı ve bununla alakalı kuralları ömür boyu uygulamalıyız. Aşılar bu süreçte elimizde olan silahlarımız. Tıp dünyasında koruyucu hekimlik diye bir tanım vardır. Bu bağlamda koruyucu hekimlikteki en önemli silahlarımızdan biridir aşılar. Aşılarla ilgili çok sayıda bilim dışı haberler yazılıyor. Bilimin tek dili, bilimsel olarak yazılan makalelerdir. İnsanlar sözel bilgilere önem göstermemeli, akademik makalelerin verdiği bilgilere odaklanmalıdır. Bilimsel nitelikte ortaya çıkan aşılar vurulmalıdır. Şu zamana kadar üretilen Covid-19 aşıları, hastalığın ölümcül yanından kesin olarak koruyorlar. Bu aşıları vurulan herkes %99 oranında yoğun bakım hastası olmaktan ya da ölümden korunuyor. Piyasadaki tüm Covid -19 aşıları da bu nitelikte olan aşılar.”

Prof. Dr. Hasan Acar; “Aşıların ölümcül olmaması kadar kişi bedenine zarar verip vermediği de önemlidir. Bütün aşıların uzun bir deneme süreci ve test edilme süreçleri vardır. Elimizde hangi aşı varsa, devletin verdiği sıra ile bu aşıları olmamız gerekir. Ölümcüllükten ve yoğun bakım hastası olmanızı kesinlikle önlüyor. Bu kesin bir bilgidir. Bazı aşıların %100 koruyuculuğu vardır, tetanoz aşısı buna örnek olarak verilebilir. Covid-19 aşılarının %100 koruyuculuğu yok ama, ölümden ve ağır hasta olmanızdan sizi kurtarıyor. Tıbben de bizim istediğimiz şey hasta hayatının kurtulmasıdır.”

Prof. Dr. Hasan Acar; “Norveç’te sağlık çalışanlarından sonra aşılama çalışmaları yaşlıların bulunduğu bakım evlerinde yapılmaya devam edildi. Aşılama çalışmalarının hemen ertesinde 33 kişinin öldüğüne dair haberler yapıldı. Daha sonra sağlık bakanlığının yaptığı açıklama ile bakım evlerinde günlük 48 kişinin normal şartlarda da öldüğü ifade edildi. Norveç yaşlı nüfusu çok fazla olan bir ülke. KKTC’de aşı yapıldığı gün Koah hastalığından öldüğü ifade edildi. Ama bu bilimsel bir değer taşımayan bir haberdir. Bağışıklık sistemi düşük kişiler hemen aşı olmalı. Zayıflatılmış canlı aşılar bu kişilere yapılmaz ama ölü aşılar yapılabilir. Bağışıklık sistemi düşük kişiler aynı zamanda risk grubundadırlar. Aşı ateşi 38 dereceden yüksek olan insanlara, yumurta alerjisi olan insanlara, ileri derecede alerjisi olan insanlara da kontrolle yapılmalıdır. Covid-19 hastalığını atlatan kişilerin de aşı olmasında hiçbir sıkıntı yoktur.”

Prof. Dr. Hasan Acar; “ Bu virüse yakalanan veya aşı olan insanlarda antikor seviyesi bir bağışıklık güçlendirmesi söz konusu olmayabilir. Antikor seviyeleri bağışıklık göstergesi değildir. Bu değişken bir durumdur. Hamilelerde aşılamayı önermiyoruz. Hamilelik bittiğinde aşı olabilirler. Normal hayat düzeninde çocuklar en zayıf halkadır, kolay hasta olurlar. Ama bu virüs çocuklarda çok hafif seyrediyor. Bu da bizim aklımıza bu virüsün yapay ortamda gerçekleştirilme ihtimalini gözler önüne seriyor. Biz bireyler olarak pandemi ile mücadele kurallarına uymadığımız takdirde bakanlık veya kamu kurumları ne yaparsa yapsın bir ilerleme kaydedemeyiz. Hükümetin katı disiplinli olarak bu süreci devam ettirmesi gerekir. Her şeyden önce en önemlisi insanın canıdır.Hem Covid-19 hem de tüm hastalıkları önlemek için sağlıklı yaşam şarttır. Su içimi, hareketlilik, düzenli uyku, zararlı alışanlıklardan uzak durmak, düzenli check-up programlarına katılmak, stresten uzak durmak, sağlıklı beslenme sağlıklı yaşama örnek verilebilir.”