banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2023)
Sahte para ile alışveriş yaptılar
Sahte para ile alışveriş yaptılar
Asayiş Ve Trafik Denetimleri Sürüyor
Asayiş Ve Trafik Denetimleri Sürüyor
Kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki İlhan Sovmunadov bulundu
Kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki...
2 ani ölümde gelişme! Kalp krizi ve kalp yetmezliği...
2 ani ölümde gelişme! Kalp...
banner404

Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

11 Ocak 2023 Çarşamba 15:25
Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ADAHAN ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 37 00

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

ALİ ERSOY ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 330 12 77

Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı

***

SERKAN KERVAN ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 80 91

Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

GİRNE ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

***

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 25

Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYBENK ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 870 37 88

Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

***

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 25 25

Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

11.01.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de haftalık covid-19 tablosu açıklandı
KKTC’de haftalık covid-19 tablosu açıklandı
Önce İngiltere şimdi de Fransa! Kabus yayılıyor
Önce İngiltere şimdi de Fransa! Kabus yayılıyor
Gizemli hastalık streptokok paniği: Çocuklar ölüyor
Gizemli hastalık streptokok paniği: Çocuklar ölüyor
Bu belirtilerle kendini gösteriyor!
Bu belirtilerle kendini gösteriyor!
Bu karışım öksürüğü kökünden götürüyor!
Bu karışım öksürüğü kökünden götürüyor!
Nöbetçi Eczaneler (17 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (17 Kasım 2022)
Çocuklarda bağışıklığın güçlenmesi için "dengeli beslenme ve hareket" önerisi
Çocuklarda bağışıklığın güçlenmesi için "dengeli beslenme ve hareket" önerisi
Nöbetçi Eczaneler (15 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (15 Kasım 2022)
Bilimsel araştırma: Ev içi plastikler doğurganlığı etkiledi
Bilimsel araştırma: Ev içi plastikler doğurganlığı etkiledi
Felçli hastaların yürüyebilmesini sağlayabilen sinir hücreleri keşfedildi
Felçli hastaların yürüyebilmesini sağlayabilen sinir hücreleri keşfedildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim