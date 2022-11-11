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Nöbetçi Eczaneler (11 Kasım 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

11 Kasım 2022 Cuma 16:31
Nöbetçi Eczaneler (11 Kasım 2021)

LEFKOŞA:

HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ

 Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa, Istanbul Perde yani

 03922279270

***

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

 Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

 03922240988

***

TÖRENAĞA ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. No:60 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 2281008

 GİRNE:

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Girne (Lastikçi Cahit yanı) Karaoğlanoğlu

 0392 822 41 42

***

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

 Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne

 03928150850

***

MARYAM ECZANESİ

 Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne

 0533 842 36 37

 GAZİMAĞUSA:

GÜZER ECZANESİ

 CITY MALL AVM YANI(ARKA YOL), DERSHANELER YOLU, GOLDEN CAR WASH ÇAPRAZI, ÇANAKKALE, GAZIMAĞUSA

 05338740374

***

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

 Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa

 03923654280

GÜZELYURT:

ERİN ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

 03927147052

 İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

 05428550015

LEFKE:

ULUS ECZANESİ

 Ecevit cad. N0:11 Lefke

 03927277649

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