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“Mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türü daha hızlı yayılıyor” uyarısı

İngiltere hükümetinin Sağlık Baş Danışmanı Prof. Dr. Chris Whitty, koronavirüsün mutasyon sonucu ortaya çıkan yeni türünün “daha hızlı yayılabildiğini” söyledi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 21:43
“Mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türü daha hızlı yayılıyor” uyarısı
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İngiltere hükümetinin Sağlık Baş Danışmanı Prof. Dr. Chris Whitty, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirimde bulunduk ve durumu daha iyi anlamamıza yardımcı olacak olan mevcut verileri incelemeye devam ediyoruz. Şu anda bu yeni türün daha ölümcül olduğuna ya da mevcut aşı ve tedavileri etkileyebileceğine dair henüz bir bulgu yok. Ancak bu görüşün net bir şekilde teyit edilmesi için konuyla ilgili acil çalışmalar yürütülmesi gerekiyor” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bugün koronavirüsün yeni türünün özellikle ülkenin güneydoğusunda hızlı bir şekilde yayılmasıyla ilgili basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Basın toplantısı öncesinde kabine toplantısı yapılıyor.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, koronavirüsün yeni türüyle ilgili “ciddi kaygılar” bulunduğunu ve yeni bir dizi kısıtlayıcı önlemin alınabileceğini belirtti.

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Yapılan analizler, virüs taşıyan bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısını gösteren R değerinin yeniden 1’in üzerine çıktığına işaret ediyor.

Ulusal Sağlık Hizmetleri yetkilileri, sağlık sisteminin ciddi bir baskı altında olduğu uyarısı yapıyor.

İngiltere’de hastanelerin yatak kapasitesinin yüzde 90’ının dolu olduğu belirtiliyor.

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda özerk yönetimlerinin başbakanlarının kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bakan Michael Gove ile görüştükleri bildirildi.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, kendisinin de bugün kabine toplantısı yapacağını açıkladı.

Sturgeon, “Şu anda vaka sayıları İskoçya’da Birleşik Krallık genelinin altında bulunuyor ancak bu daha hızlı bulaşan türün yayılmasını engellemek için önleyici bazı adımlar atmak gerekebilir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMutasyon
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