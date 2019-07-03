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Meme kanserine karşı süper besinler

MEMEDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Doktor Beyza Özçınar meme kanserinden koruyan ve kanser hücrelerinin çoğalmasını önleyen gıdaları anlattı.

Meme kanserine karşı süper besinler

MEMEDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Doktor Beyza Özçınar meme kanserinden koruyan ve kanser hücrelerinin çoğalmasını önleyen gıdaları anlattı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:53
Meme kanserine karşı süper besinler

Yapılan birçok epidemiyolojik çalışma bazı sebze ve meyvelerin tüketimiyle meme kanseri gelişimi arasında ilişki olduğunu gösteriyor. En son yapılan bir meta analizde sağlıklı beslenme ile meme kanseri gelişim riskini azaltma
arasında ilişki bulunduğu, özellikle bazı meme kanseri alt tiplerinden olan hormon reseptörü negatif meme kanseri ve menopoz sonrası gelişen meme kanserinde azalmalar olduğu ortaya çıktı.

SOYA İÇEREN GIDALAR

Çalışmalara göre; özellikle soya içeren gıdalar (kuru fasulye, bezelye ve nohut vb.), meyve ve turpgil tüketimi meme kanseri riskini azaltıyor. Soya içeren yiyeceklerin meme kanseri gelişimi riskini azalttığına dair özellikle Asya popülasyonu üzerine yapılmış çok sayıda çalışma var… Ayrıca meyvelerin içerisinde yer alan pomegranat maddesi antioksidan etkisinden dolayı meme kanseri oluşumunu engelliyor.

MEYVE VE SEBZELER

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Meyvelerden özellikle; limon, portakal, mango, greyfurt, hünnap ve misket limonu tüketimi öneriliyor. Elma ve kabuğunda yer alan flavonoid maddesinin yine meme kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği biliniyor. Sebzelerden ise brokoli, brüksel lahanası, karnabahar ve su teresinin tüketilmesi meme kanseri riskini azaltıyor, pancardan elde edilen bazı maddeler de kanser hücreleri üzerine ölümcül etki yapıyor.

BAHARATLAR VE TAHILLAR

Meme kanseri tedavisinde baharat ve tahılların da önemli rolü var. Özellikle zencefil, sarımsak, çörek otu içerisinde yer alan bazı biyoaktif maddelerin anti-meme kanseri etkileri bulunuyor. Bu baharatların tüketimi meme kanserinin yayılımını azaltıyor. Kırmızı biberde bulunan kapsaisin maddesi meme kanseri hücrelerinin çoğalmalarını azaltırken, araştırmalar karabiber ve safranın da kansere karşı etkili olduğunu gösteriyor. Ayrıca tahıllardan süpürge darısı, arpa ve buğday üzerinde yapılan çalışmalar da bu tahılların tüketiminin meme kanseri hücrelerinin büyümesini azalttığını ortaya koyuyor.

HASTALARA ÖNEMLİ UYARI

Söz konusu gıdaların tüketimi; meme kanseri riskini azaltmak amacıyla sağlıklı bireylere öneriliyor. Meme kanseri tanısıyla tedavi gören hastaların özellikle kemoterapi sırasında, doğal gıdalarla kemoterapi ilaçları arasında etkileşim olabileceğini bilmeleri ve kullanmamaları gereken gıdaları kendi hekimlerine danışmaları çok önemli. Hastalar tedavi sonrasında uzun dönemde meme kanserinin yayılmasından ve tekrarlamasından korunmak amacı ile bu tür doğal gıdaları tüketmeye devam edebilir.

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