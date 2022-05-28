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"Maymun Çiçeği Hayvanlara Yayılabilir"

28 Mayıs 2022 Cumartesi 12:19
"Maymun Çiçeği Hayvanlara Yayılabilir"

Maymun çiçeği ile enfekte olan hastaların, 21 gün boyunca evcil hayvanlar ile temasta bulunmaması gerektiğini belirten UKHSA, gerbil, hamster ve diğer kemirgenlerin hastalığa duyarlı olduğunu duyurdu. 

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Warwick Üniversitesi'nden Virolog Profesör Lawrance Young konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Endişe, virüsün hayvanlara bulaşması ve daha sonra hayvanlar ile insanlar arasında bulaşmanın oluşması. Eğer dikkatli olmazsanız, insanlara yeniden geçmeye neden olabilecek bir hastalık için hayvan rezervuarı oluşturabilirsiniz. Böyle bir enfeksiyon döngüsü içinde olacağız” dedi.

İngiltere'deki hayvan satış verilerine göre şu an ülkedeki 2 milyon hanede kemirici hayvan olduğu bilinmekte. Kemirgen hayvan sahiplerine, hayvanlarına test yaptırmaları ve 21 gün boyunca evde tutmaları öneriliyor. Kedi ve köpek gibi diğer evcil hayvan sahiplerine ise veteriner hekim kontrolü altında hayvanların hiçbir klinik belirti göstermediğinden emin olunarak evde izolasyonda tutmaları tavsiye ediliyor.

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