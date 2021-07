Kurban Bayramı’nı sağlıklı geçirmenin 10 yolu

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber evlerde bayram sofraları için hazırlıklar da yavaş yavaş başlıyor. Bayram için özenle hazırlanan sofralarda bazen et ve tatlı tüketiminde aşırıya kaçılabiliyor.Özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları olanların bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Diyetisyen Gonca Güzel Ünal, kırmızı et ve tatlı tüketiminin mide-bağırsak hastalıkları, şeker ve tansiyon gibi rahatsızlıklara yol açabileceğini söyledi.

Bayramı sağlıklı geçirmenin 10 adımda mümkün olabileceğini söyleyen Ünal, ilk olarak, ideal bir öğünde her tabakta dengeli protein, karbonhidrat, yağ ve sebzeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Ünal, “Bayramda da et yemeklerinin yanında mutlaka salata ve sebze ile sağlıklı karbonhidrat tüketin. Kırmızı eti bir öğünde üç köfte büyüklüğünden fazla tüketmemeye çalışın. Bayramda ilk iki gün kırmızı et yerken kalan iki günde sebze tüketmeye özen gösterin. Tatlı olarak şerbetli ve hamurlu tatlılar yerine sütlü veya meyveli olanlardan günde en fazla bir porsiyon tüketin. Bayram süresince tansiyon dengesi ve toksin atımı için günde 3 litre su için. Bu suyun yarısını limonlu içerseniz karaciğerinizi de destekler, etin sindirimini de kolaylaştırırsınız. Etli öğünlerden önce mide asidinizi kuvvetlendirin. Bunun için yemekten önce organik elma sirkeli su tüketin. Etin zararlarından korunmak için etinizi mutlaka salatayla tüketin. Daha çok haşlama, fırında veya güveç şeklinde tüketmeyi tercih edin. Öğünlerde sıvı almamaya ve yavaş yemeye özen gösterin. İkramlara ve fazla yememeye dikkat edin” önerilerinde bulundu.