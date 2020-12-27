banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Para tamam artık icraat bekleniyor
Para tamam artık icraat bekleniyor
Ercan-Casino-Ercan…
Ercan-Casino-Ercan…
Uçuşları kapatalım meyhaneleri açalım
Uçuşları kapatalım meyhaneleri açalım
Lale devri bitti
Lale devri bitti
banner376

Koronavirüs mutasyonları aşıların etkisini azaltır mı?

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ali Kudret Adiloğlu, mutasyon geçirse de aşıların koronavirüse karşı koruyuculuğunu sürdüreceğini belirterek, "Koronavirüsün, influenza gibi yeni aşı gerektirecek boyutta mutasyonlara uğraması yıllar sürüyor. Bir anda birkaç günde bu şekilde korkutucu mutasyonlar olmuyor koronavirüste" dedi.

27 Aralık 2020 Pazar 09:29
Koronavirüs mutasyonları aşıların etkisini azaltır mı?
banner337
banner351

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ali Kudret Adiloğlu, koronavirüsün iyi ya da kötüye giden mutasyonlarının olabildiğini belirterek, İngiltere'de saptanan mutasyonunun bulaşıcılığı 1.7 kata çıkardığının tespit edildiğini kaydetti.

'AŞILAR KORUYUCULUĞUNU SÜRDÜRECEK'

banner341
Prof. Dr. Ali Kudret Adiloğlu, koronavirüste çeşitli mutasyonlar sonrası da geliştirilen aşıların koruyuculuğunu sürdüreceğini bildirerek "İnfluenza virüsü segmental bir virüs. Bunda antijenik kaymalar yani bütün antijenin bir anda değişmesi mümkünken, koronavirüs bir RNA virüsü olduğu için bu mutasyonlar hemen oluyor. Böyle bir mutasyon birikimi sonrası zararlı veya yararlı yöne kayabiliyor. Ama influenza gibi yeni aşı gerektirecek boyutta mutasyonlara uğraması yıllar sürüyor. Bir anda birkaç günde bu şekilde korkutucu mutasyonlar olmuyor koronavirüste. RNA virüsü olduğundan dolayı aşıların etkisiz hale gelmesi çok uzun sürüyor. Var olan aşılar kullanılabilir" diye konuştu.

KORONAVİRÜS VAKALARINDA EV İÇİ BULAŞ RİSKİ

Prof. Dr. Adiloğlu, koronavirüste ev içi bulaş riskinin toplam vakaların üçte birine denk geldiğini de bildirerek, "İspanya'da yapılan bir çalışma var. Buna göre bütün hastaların toplamının yüzde 31'inin ev içi bulaştan olduğu saptanmış. Bir kişi eve getiriyor ve yüzde 85'e yakını ile ev halkına bulaşabiliyor. Bu da toplam vakaların üçte birine denk geliyor. Maske ile de bulaş olması mümkün. Süre çok önemli. Ortamın havalandırılması önemli. 2 saat birliktelik varsa maske ile de koronavirüsün bulaşabildiği saptanmış" ifadelerini kullandı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMutasyonAşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ebeveynlerin stres karşısında sergiledikleri davranışlar çocukları etkiliyor
Ebeveynlerin stres karşısında sergiledikleri davranışlar çocukları etkiliyor
Covid-19'u nerede ve kimden kapıyoruz?
Covid-19'u nerede ve kimden kapıyoruz?
Koronavirüs hangi sıcaklıkta daha çok yayılıyor?
Koronavirüs hangi sıcaklıkta daha çok yayılıyor?
“Mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türü daha hızlı yayılıyor” uyarısı
“Mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türü daha hızlı yayılıyor” uyarısı
Grip miyim, koronavirüs mü? İşte iki hastalığın benzerlik ve farklılıkları
Grip miyim, koronavirüs mü? İşte iki hastalığın benzerlik ve farklılıkları
Skolyoz, kız çocuklarda daha sık görülüyor
Skolyoz, kız çocuklarda daha sık görülüyor
Kalp krizi durumlarında hayati önlemler
Kalp krizi durumlarında hayati önlemler
Telefonlar ruh sağlığını bozuyor mu?
Telefonlar ruh sağlığını bozuyor mu?
Prof.Dr.Acar: “Guatr’da erken tanı çok önemlidir”
Prof.Dr.Acar: “Guatr’da erken tanı çok önemlidir”
“Büyük kahvaltı” diyetinin kilo kaybında hiçbir etkisi yok
“Büyük kahvaltı” diyetinin kilo kaybında hiçbir etkisi yok

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim