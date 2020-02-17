banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121157
ALTIN
307.123
DOLAR
6.0408
STERLİN
7.8774
EURO
6.5518
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı diye bir şey
Maraş açılımı diye bir şey
Seçimden sonraki vebal
Seçimden sonraki vebal
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!

Kışın cildi koruyan 10 besin

Bu besinler kışın cildiniz için kalkan oluyor!

Kışın cildi koruyan 10 besin

Bu besinler kışın cildiniz için kalkan oluyor!

17 Şubat 2020 Pazartesi 09:48
Kışın cildi koruyan 10 besin
banner337

Kış soğuklarına karşı cildinizin nemini koruyup sağlıklı bir görüntü kazandırmak için uyguladığınız bakım kadar, tükettiğiniz besinler de son derece önemli. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, “Bazı besinler içerdikleri bileşikler sayesinde cildi onarmaya katkıda bulunuyor. Sağlıklı ve dengeli beslenerek cildinizin ışıldamasını sağlayabilirsiniz” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, kışın dondurucu soğuklara karşı cildi koruyan ve canlandıran 10 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Balkabağı

Yüzde 90’ı su olan balkabağında potasyum, magnezyum, çinko, kalsiyum, fosfor ve demir gibi çok önemli mineraller bulunuyor. Ayrıca A vitamini açısından oldukça zengin olan balkabağı, retinoid adı verilen bileşikler sayesinde de sivilce, iltihap ve diğer cilt problemlerinin iyileşmesinde yardımcı oluyor.

Somon

Vücudun ihtiyacı olan ancak kendi başına üretemediği doymamış yağ asitleri içeren somon, hücrelerdeki yaşlılık sürecini yavaşlatmaya yardımcı olarak yaşlanmayı geciktiriyor. Ayrıca selenyum içeriği sayesinde cildi dış etmenlerden gelen zararlara karşı da koruyor.

Greyfurt

C vitamini, kolajen ve elastinin içeriği ile greyfurt cildi korumaya yardım ediyor. Yazın güneşin etkisiyle oluşabilen kırışıklıklar ve lekeleri azaltmaya yardımcı olurken, bağışıklık sistemini güçlendirerek, iltihaplı cilt problemlerini engelliyor.
 

Ceviz

Soğuk kış günlerinde, içeriğindeki omega 3 ve omega 6 sayesinde cildin doğal yağ bariyerini oluşturmaya yardımcı olan ve cildin kurumasının önüne geçen ceviz, lekelere karşı da kalkan oluyor. İçeriğindeki önemli bir antioksidan olan E vitamini ve çinko ile de cildi besliyor, yara iyileşmesinde etkili oluyor.
 

Yeşil çay

banner317
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz “Yeşil çay antioksidan kapasitesi sayesinde cildin yenilenmesini hızlandırır ve kolajen üretimini destekler. DNA’nın zarar görmesini engeller ve yaşlanmayı geciktirir. Ayrıca yeşil çayda bulunan polifenol adı verilen bileşikler antiinflamatuar etki göstererek vücutta iltihaplanmayı azaltabilir” diyor.
 

Avokado

İçerisindeki E vitamini ve sağlıklı yağlar sayesinde cildi nemlendirmeye yardımcı olan avokado, aynı zamanda C vitamini sayesinde de cildin elastik yapısını koruyor. Antioksidan kapasitesi yüksek olan bu vitaminler deri hücrelerindeki DNA hasarını da azaltabiliyor. Güneş ışığı, sigara ve çevre kirliliği ile ortaya çıkabilen serbest radikallere karşı savaşarak ciltteki zararlı etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor.

Brokoli

A vitamini, C vitamini ve çinko minerali açısından zengin olan brokoli cilt güzelliği için oldukça önemli gıdalardan biri. Ayrıca; yapılan klinik çalışmalar, içeriğinde bulunan sulforaphan sayesinde serbest radikallere karşı vücudu koruduğunu ve cildin yaşlanmasını geciktirdiğini ortaya koyuyor.

Kurubaklagiller

Kalsiyum, çinko, magnezyum ve demir yönünden de zengin olan kuru baklagiller ayrıca B12 hariç diğer tüm B vitaminleri için güzel bir kaynak. B vitaminleri cilt sağlığının korunmasına destek oluyor, cildi nemlendiriyor ve iltihabı önlüyor. Ayrıca içeriğindeki çinko sayesinde A vitamini seviyelerini artırıyor ve akneye karşı cildi koruyor.
 

Yumurta

İçeriğindeki A vitamini sayesinde cilt dokusunun yenilenmesine yardımcı olan yumurta; zengin selenyum içeriği ile de öne çıkıyor. Yapılan birçok çalışmaya göre; selenyum deri kanserini önlemede anahtar rol oynarken, elastin de cilt yapısı için kilit öneme sahip.

Bitter Çikolata

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz “Bitter çikolatanın kakao yüzdesi ne kadar yüksek ise faydası da o kadar fazla oluyor. Yapılan klinik çalışmalar, kakonun cildi daha yumuşak ve nemli tutmaya yardımcı olduğunu gösteriyor ancak şeker oranı düşük çikolatayı seçmeyi ihmal etmeyin ve günlük tüketim miktarı olarak 20 gram (yani 2 küçük kare) çikolatayı aşmayın” diyor. 

banner335
Anahtar Kelimeler:
Cildi Koruyan Besinler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sporcu sağlığında fizyoterapinin önemi
Sporcu sağlığında fizyoterapinin önemi
Kedi sahibi olmak, ruh sağlığına iyi geliyor
Kedi sahibi olmak, ruh sağlığına iyi geliyor
Kemiklerin sessiz hırsızı osteoporoza karşı önleminizi alın
Kemiklerin sessiz hırsızı osteoporoza karşı önleminizi alın
Tedavi edilmezse menisküste yırtığa neden olabilir!
Tedavi edilmezse menisküste yırtığa neden olabilir!
Depresyonu yenmek için beslenme tüyoları
Depresyonu yenmek için beslenme tüyoları
Diyabetinizle 10 yılı geride bıraktıysanız dikkat!
Diyabetinizle 10 yılı geride bıraktıysanız dikkat!
Unutkanlık hakkında doğru bilinen 7 yanlış
Unutkanlık hakkında doğru bilinen 7 yanlış
Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için 10 altın kural
Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için 10 altın kural
Sert fırçalar diş eti çekilmesine neden oluyor!
Sert fırçalar diş eti çekilmesine neden oluyor!
UKÜ’lü akademisyen Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seyer, yeni koronavirüsle ilgili değerlendirmede bulundu
UKÜ’lü akademisyen Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seyer, yeni koronavirüsle ilgili değerlendirmede bulundu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim