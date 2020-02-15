Kedi sahibi olmak, ruh sağlığına iyi geliyor

Uzmanlara göre kedi beslemek çocukların sosyal iletişimini olumlu etkileyip empati ve sorumluluk duygularını artırıyor. Öyle ki kedi besleyen kişilerin kalp krizi geçirme olasılıkları ise beslemeyenlere göre daha az.

Dünyada pek çok ülkede 17 Şubat Dünya Kediler Günü olarak anılıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Dilara Aloğlu, kedilerin fiziksel ve ruhsal sağlığa önemli katkıları olduğunu belirtti.

Kedi besleyenlerin kalp sağlığı daha iyi…

Yapılan bilimsel çalışmaların bu önemli ilişkiyi gözler önüne serdiğini kaydeden Dilara Aloğlu, “Kediler insanlar için hem ruhsal hem de fiziksel açıdan yarar sağlayan hayvanlardır. Bazı araştırmalar kedi besleyen kişilerin kalp krizi geçirme olasılıklarının beslemeyenlere göre daha az olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin Minnesota Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre kedi sahibi olmayanlar, evlerinde kedi besleyen kişilere kıyasla kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan ölümlere % 40 oranında daha fazla eğilimlidir. Buffalo’daki New York Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar ise, kedi sahiplerinin diğerlerine göre daha düşük tansiyona sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda yalnız yaşayan kişilere arkadaş ve sorumluluk sahibi olmaları konusunda son derece yardımcı olmaktadır” diye konuştu.

Evde kedi beslemenin çocuk gelişimi ve ruh sağlığı açısından da önemli etkileri olduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Dilara Aloğlu, “Çocuklar için evcil hayvan beslemek onların sosyal iletişimini, empati ve sorumluluk duygularını arttırmaktadır. Kedilerle büyüyen çocukların dışa dönük oldukları ve özellikle tek çocukların paylaşmayı öğrendiği söylenebilir. Kediler, aile içerisine girdiğinde, çocuklara sorumluluk alma ve hayvan bakımı eğitimi konusunda önemli bir rol oynamaktadırlar. Amerikan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Kurulu’nda görevli Dr. Marshall Plaut, erken yaşlarda evcil hayvan teması ile büyümenin ileriki dönemlerdeki bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve sık görülen alerjileri ciddi oranda azalttığını ifade etmektedir” diye konuştu.

Kedi, yalnızlığa iyi geliyor

Kedilerin özellikle yalnız kişileri hayata bağladığını ve ev içerisinde onlara arkadaş olduğunu kaydeden Dilara Aloğlu, “Kedi, depresyonda olan kişilerin hayattan keyif almalarına sebep olabilir. Bir kedinin size eşlik etmesi, kendisini sevdirmesi ve sürekli yanınızda vakit geçirmesi kendinizi iyi hissetmenize ve yalnızlık hissinize iyi gelecektir. Araştırma sonuçlarına göre birçok psikolojik rahatsızlığın yalnızlık sonucu ortaya çıktığı görülmektedir. Aynı zamanda sevildiğiniz duygusuyla birlikte depresif ruh halinize de oldukça iyi gelecektir. Günün sonunda eve geldiğinizde, kedinizle vakit geçirmek moralinizi yükseltecektir.

Kedi sahiplerinin akademik başarısı yüksek

Günümüzde birçok araştırmanın hayvan sevgisinin insana iyi geldiğini ortaya koyduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Dilara Aloğlu, “Bristol Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre kedi sahibi insanların üniversite bitirme oranı köpek sahibi olanlara nazaran daha yüksek. Benzer şekilde 2014 yılında Wisconsin’de yapılan araştırmaya göre kedi sahibi olan üniversite öğrencilerinin olmayanlara göre daha yüksek notlar aldığı ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak her evde evcil bir hayvanın olması, hem çocuk gelişimi açısından hem de fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar bakımından koruyucu bir faktör olacaktır” diye konuştu.