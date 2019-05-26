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"Kahvaltı yapmayanlarda risk artıyor"

Prof. Dr. Hamza Duygu, kahvaltı yapmayan yada kahvaltı öğününü geçiştiren kişilerin kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin artığını ve bu hastalıklara bağlantılı olarak ölümlerin sık yaşandığına dair bilgi verdi.

"Kahvaltı yapmayanlarda risk artıyor"

Prof. Dr. Hamza Duygu, kahvaltı yapmayan yada kahvaltı öğününü geçiştiren kişilerin kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin artığını ve bu hastalıklara bağlantılı olarak ölümlerin sık yaşandığına dair bilgi verdi.

26 Mayıs 2019 Pazar 13:44
"Kahvaltı yapmayanlarda risk artıyor"

Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, derginin yaklaşık yedi bin kişiden oluşan bir çalışma yaptığını ve bu çalışmada rutin kahvaltı yapma alışkanlığının önemine dikkat çekildiğini belirtti. Aynı zamanda yapılan çalışma sonucunda kahvaltı öğününü geçiştiren yada yapmayan kişilerde kalp ve damar hastalıklarından dolayı ölümlerin de sık görüldüğü ve kalp damar hastalıklarının tüm dünyada başlıca ölüm nedenlerinden olduğunu belirtti. 

Kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada başlıca ölüm nedenleri arasında 

Özellikle ileri yaşlarda yaşanabilecek kalp ve damar hastalığını önlemek amacı ile Amerika ve Avrupa’da ki derneklerin diyet ve yaşam tarzı önerilerini içeren yayınlar yaptığını söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, bu yayınlarda diyet ve yaşam tarzı ile ilgili detaylı bilgi verildiğini belirtti. Dr. Hamza Duygu konuşmasına şöyle devam etti: 

"Kalp ve Damar hastalıkları tüm dünyada başlıca ölüm nedenlerindendir. Bu hastalıklardan korunmak için düzenli diyet programına uyulması gerekmektedir. Buna bağlı olarak Amerika ve Avrupa’da ki derneklerin yaptıkları yayınlarda az yağlı ve kırmızı etin ağırlıklı olmadığı, deniz ürünlerinden zengin beslenme, Akdeniz diyeti dediğimiz zeytinyağlı, sebze ve meyve ağırlıklı bol posalı gıdalardan zengin beslenme şekli önerilirken,bunun yanında haftada en az üç veya beş defa ortalama yarım saat düzenli olarak egzersiz de yapılması önerilmektedir." 

Kahvaltı öğününü atlayan kişi sayısı gün geçtikçe artmakta 

Özellikle genç nüfusta günlük iş temposu nedeni ile kahvaltıyı atlayan kişi sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Hamza Duygu, bu oranın Amerika verilerine göre kahvaltı yapmayan kişilerin yüzde 23.08 olarak verildiğini belirtti. Daha önceki yıllarda yapılan araştırmalarda kahvaltı öğünün atlanması artmış obezite, kolesterol yüksekliği, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp damar tıkanıklığı ve inme riski ile ilişkili bulunduğunu söyleyen Duygu konuşmasına şöyle devam etti: 

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"Ayrıca kahvaltının kan şekeri regülasyonu sağlayarak iş yaşamındaki verimi konsantrasyon kaybını önleyerek artırma gibi olumlu etkileri de vardır. Son yapılan çalışmada oldukça geniş bir nüfus ile çalışma yapılmış olup, bu bilgileri destekler niteliktedir. Özellikle kırk ile yetmiş beş yaşları arasında kahvaltı öğününün atlanması, kalp ve damar tıkanıkları nedeni ile ölümü artırmaktadır. Diyet ve egzersiz önerilerinin yanında, beslenme öğünlerine de dikkat edilmesi gerekmektedir." 

Kahvaltı atlamanın neden kalp hastalığı riskini artırdığı konusunda da bilgi veren Duygu, sabah zararlı olan kandaki kortizol seviyesi yüksekliğinin kahvaltı ile önlenebileceğini belirtti. Duygu, “Bu sayede yüksek tansiyon ve kandaki pıhtılaşma seviyesi azalır. Ayrıca öğlen öğünleri daha az yenmekte ve obezitenin önüne geçilmektedir. Son olarak iş yaşamında sağlanan başarı ile kişinin stres seviyesi de azalmaktadır” dedi. 

Kalp Damar Hastalıklarından Korunmanın Yolları 

Kalp damar hastalıkları riski taşıyan bireylerin korunma yöntemleri hakkında da konuşan Duygu, kişilerin öncelikle sigara dumanından uzak durması gerektiğini, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması gerektiğini ve her gün düzenli spor yapması gerektiğini belirtti. Bunların yanında kişilerin kilo almaması gerektiğini de söyleyen Duygu, ideal kilonun korunması gerektiğini ifade ederek, “Kalp damar hastalıklarından korunmak için kan basıncının yükselmemesine özen gösterilmelidir. Fazla tuzdan uzak durulmalı vekötü huylu kolesterol yüksekliğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Kan şekeri kontrolü mutlaka sağlanmalıdır. Günde ortalama yedi saat uyumaya özen gösterilmeli ve stresli yaşamdan uzak durulmalıdır.İyimser olmaya gayret gösterilmeli ve fazla alkoltüketiminden kaçınılmalıdır. Ayni zamanda mümkün olduğunca kirli havanın olduğu yerlerden uzak durulması gerekmektedir” şeklinde konuştu. 

Sağlıklı Beslenme Önerileri 

Sağlıklı bireylere beslenme ve yaşam tarzına ilişkin de önerilerde bulunan Duygu, kişilerin yağsız süt ve süt ürünleri tüketmesi gerektiğini ve ayni zamanda haftada en az bir veya iki kez balık tüketilmesi gerektiğini söyledi. Daha fazla beyaz et, tavuk ve hindi gibi yiyeceklerin tüketilmesi gerektiğini de söyleyen Duygu, yağsız dana veya koyun etini haşlama veya ızgara olarak tüketilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Katı yağlardan kaçının, kahvaltıyı atlamayın, bol posalı yiyecekler tüketmeye dikkat edin. Bu posalı yiyeceklere örnek olarak tahıl, yulaflı, kepekli ekmekler, bulgurlar ve baklagiller örnek verilebilir.Ara öğünleri sebze meyve ile geçiştirin, yatmadan önce kesinlikle yemek yemeyin, aşırı alkolden kaçının, sigara ve stresten uzak durun ve ideal kiloda kalabilmek için haftada beş gün en az yarım saat egzersiz yapın" dedi. 

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