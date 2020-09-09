Üst Kurul’un aldığı kararların ne kadar geçerli ya da geçersiz olduğunun hukukçuların bildiği bir iş olduğunu ifade eden Gürkut, oy hakkı, yasanın belirttiği gibi, hekimlerden oluşan 7 kişide bulunduğunu belirtti.

Son zamanlarda, söz konusu komite toplantılarına siyasilerin de katılmaya başladığını, baskı unsuru oluşturulduğunu belirten Gürkut, kararların siyasilerce revize edildiğini kaydetti.

Bugünden itibaren atılacak adımların, salgının kontrolünü belirleyecek adımlar olduğunu ifade eden Gürkut, “Kontrolü kaybetmenin arifesindeyiz” dedi.

Önceki gün 5, dün ise 15 pozitif vakanın tespit edildiğinin açıklandığını ifade eden Gürkut, “Bugün 30 vaka açıklanırsa şaşırmayın. Eğer gerekli önlemler alınmazsai yerel vaka sayısı çok daha fazla yükselecek” şeklinde konuştu. Açıklanan vaka sayılarının, saptananın altında olduğuna dair ciddi endişelerinin bulunduğunu ifade eden Gürkut, hekimlerin, hastalarının test sonuçlarını sistemden göremediğini, dakikaların; hatta saniyelerin çok önemli olduğu sağlıkta, yüksek ateşli bir hastanın Covid-19 virüsüne kapılıp kapılmadığını göremediklerinden yakındı.

Gürkut, şu an için sadece negatif sonuçlanan kişilerin sonuçlarını görebildiklerini ifade etti.

Test sayısının azaldığını, pozitif vaka sayısının ise çoğaldığını ifade eden Gürkut, geçtiğimiz aya kadar 3 binlerde seyreden test sayısının, şu an binli rakamlar civarında seyrettiğine dikkat çekti.