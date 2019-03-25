Göbek kordonu neden geç kesilmeli?

Bebekler doğduktan sonra, plasenta ve göbek kordonu büzüşmeye başlayarak yeni doğana kan pompalıyor. Kan basıncı dengelendiğinde, kordondaki atımlar duruyor ve bebeğe kan aktarımı sona eriyor. Doğadaki hayvan doğumlarında doğal olarak kordondaki tüm kan yavruya geçiyor.

İnsanlarda özellikle hastanede doğumların artışıyla birlikte bebek kordonunun erken kesilmeye başladığını belirten Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Kudret Erkenekli, “Doğum anından hemen sonra, annesinin kucağına verilen bebeğin göbek kordonu atışı, birkaç dakika beklenildiğinde kendiliğinden sona ermektedir. Kordondaki atış bittikten sonra penslenip kesildiğinde, yani yaklaşık 30 saniye ile 5 dakika arasında beklenmesiyle kordondaki tüm kan bebeğe geçer. Bunun bebeğe birçok faydası bulunmaktadır” dedi.

BEBEĞİN GÖBEK KORDONUNUN GEÇ KESİLMESİ İÇİN 6 NEDEN

1-Göbek kordonunun geç kesilmesi, kan hacmini ve hemoglobin konsantrasyonunu artırmaktadır. Özellikle demir eksikliği anemisini önemli oranda azalttığı, böylece anemiye bağlı yan etkilerden bebeği koruduğu da bilinmektedir.

2-Bebeğin doğumla birlikte akciğerine gelen fazla kan sayesinde dünyaya adaptasyonu kolaylaşmaktadır.

3-Erken doğumlarda kordonu kesmenin 30 saniye geciktirilmesi bile özellikle prematüre bebeklerde organ hasarını azaltmaktadır.

4-Zamanından önce doğan bebeklerde kalp karıncığı içindeki kanama olasılığını ve kan nakli gereksinimini azaltmaktadır.

5-Bağışıklık, sinir, kardiyovasküler ve solunum sistemlerinin gelişmesinde önemli rol oynayan kök hücrelerin artışında etkilidir. Kök hücre yoğunluğu hayatın hiçbir anında fetüs kanında olduğu kadar fazla değildir.

6-Çocuğun ileride demir depolarının dolu olacağı düşünülmektedir ve aynı zamanda çocuğun nörogelişimi de kordonun geç kesilmesiyle olumlu yönde etkilenecektir.

Dr. Erkenekli, “Genel durumu iyi olmayan ve direk resüsitasyon (canlandırma ) gereken bir bebekte bile sağma yöntemi ile kordonun bebeğe doğru sıvazlanmasıyla mümkün olduğunca kordon kanının bebeğe geçmesi sağlanmalıdır. Bir bebeğin dünyaya geliş anında ona verilebilecek en güzel hediye kordon kanıdır” ifadelerini kullandı.