banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99370
ALTIN
238.836
DOLAR
5.6142
STERLİN
7.4315
EURO
6.3550
Bıçaklı: “Telefon dairesini sattırmayacağız”
BIÇAKLI: “TELEFON DAİRESİNİ SATTIRMAYACAĞIZ”
Yazgül tutuksuz yargılanacak
YAZGÜL TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kalıp tahtası hırsızlığının zanlısı tutuklandı
KALIP TAHTASI HIRSIZLIĞI
Aslan tutuklu yargılanacak
ASLAN TUTUKLU YARGILANACAK
banner306

Göbek kordonu neden geç kesilmeli?

Göbek kordonu neden geç kesilmeli?

25 Mart 2019 Pazartesi 14:07
Göbek kordonu neden geç kesilmeli?

Bebekler doğduktan sonra, plasenta ve göbek kordonu büzüşmeye başlayarak yeni doğana kan pompalıyor. Kan basıncı dengelendiğinde, kordondaki atımlar duruyor ve bebeğe kan aktarımı sona eriyor. Doğadaki hayvan doğumlarında doğal olarak kordondaki tüm kan yavruya geçiyor. 

İnsanlarda özellikle hastanede doğumların artışıyla birlikte bebek kordonunun erken kesilmeye başladığını belirten Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Kudret Erkenekli, “Doğum anından hemen sonra, annesinin kucağına verilen bebeğin göbek kordonu atışı, birkaç dakika beklenildiğinde kendiliğinden sona ermektedir. Kordondaki atış bittikten sonra penslenip kesildiğinde, yani yaklaşık 30 saniye ile 5 dakika arasında beklenmesiyle kordondaki tüm kan bebeğe geçer. Bunun bebeğe birçok faydası bulunmaktadır” dedi.

BEBEĞİN GÖBEK KORDONUNUN GEÇ KESİLMESİ İÇİN 6 NEDEN

1-Göbek kordonunun geç kesilmesi, kan hacmini ve hemoglobin konsantrasyonunu artırmaktadır. Özellikle demir eksikliği anemisini önemli oranda azalttığı, böylece anemiye bağlı yan etkilerden bebeği koruduğu da bilinmektedir.

2-Bebeğin doğumla birlikte akciğerine gelen fazla kan sayesinde dünyaya adaptasyonu kolaylaşmaktadır. 

3-Erken doğumlarda kordonu kesmenin 30 saniye geciktirilmesi bile özellikle prematüre bebeklerde organ hasarını azaltmaktadır. 

4-Zamanından önce doğan bebeklerde kalp karıncığı içindeki kanama olasılığını ve kan nakli gereksinimini azaltmaktadır. 

5-Bağışıklık, sinir, kardiyovasküler ve solunum sistemlerinin gelişmesinde önemli rol oynayan kök hücrelerin artışında etkilidir. Kök hücre yoğunluğu hayatın hiçbir anında fetüs kanında olduğu kadar fazla değildir. 

6-Çocuğun ileride demir depolarının dolu olacağı düşünülmektedir ve aynı zamanda çocuğun nörogelişimi de kordonun geç kesilmesiyle olumlu yönde etkilenecektir. 

Dr. Erkenekli, “Genel durumu iyi olmayan ve direk resüsitasyon (canlandırma ) gereken bir bebekte bile sağma yöntemi ile kordonun bebeğe doğru sıvazlanmasıyla mümkün olduğunca kordon kanının bebeğe geçmesi sağlanmalıdır. Bir bebeğin dünyaya geliş anında ona verilebilecek en güzel hediye kordon kanıdır” ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Göbek Kordonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gezegenin hayvan dışkısı sorunu: Çevre ve sağlığımız tehlikede
Gezegenin hayvan dışkısı sorunu: Çevre ve sağlığımız tehlikede
“Düşük karbondihratlı diyet kalp krizi riskini artırıyor”
“Düşük karbondihratlı diyet kalp krizi riskini artırıyor”
“Mide botoksuna FDA ve EMA onay vermedi”
“Mide botoksuna FDA ve EMA onay vermedi”
Uzun ve sağlıklı bir hayat için kaçınılması gereken en zararlı 5 alışkanlık
Uzun ve sağlıklı bir hayat için kaçınılması gereken en zararlı 5 alışkanlık
Lifli gıdalar kanser tedavisinin olumlu etkisini artırıyor
Lifli gıdalar kanser tedavisinin olumlu etkisini artırıyor
Menopoz sonrası ağız yoluyla alınan hormon ilaçları Alzheimer riskini yükseltiyor
Menopoz sonrası ağız yoluyla alınan hormon ilaçları Alzheimer riskini yükseltiyor
Genetik hastalıklar 1 saatte öğrenilebilecek
Genetik hastalıklar 1 saatte öğrenilebilecek
Kızamık deyip geçmeyin! Kalıcı sağlık problemlerine sebep olabilir...
Kızamık deyip geçmeyin! Kalıcı sağlık problemlerine sebep olabilir...
"En tehlikeli dönem başladı"
"En tehlikeli dönem başladı"
Levothrox davası
Levothrox davası

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim