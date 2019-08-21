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Gluten ağırlıklı beslenme çocuklarda çölyak riskini artırıyor

Yeni araştırmalar, beş yaşına kadar çoğunlukla makarna veya ekmek gibi gluten ağırlıklı beslenen çocukların çölyak hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Gluten ağırlıklı beslenme çocuklarda çölyak riskini artırıyor

Yeni araştırmalar, beş yaşına kadar çoğunlukla makarna veya ekmek gibi gluten ağırlıklı beslenen çocukların çölyak hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:23
Gluten ağırlıklı beslenme çocuklarda çölyak riskini artırıyor

Çölyak hastalığı buğday, arpa veya çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli bir maddeye vücudun bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkıyor.

Usa Today gazetesinin haberine göre, araştırma, gluten alımının çölyak hastalığı ve çölyak intoleransının genetik olarak riskli olan çocuklardaki ilişkisini araştırdı. ABD’deki Kolorado Üniversitesi ile Augusta Üniversitesinin de aralarında bulunduğu farklı üniversitelerden 19 bilim insanının katıldığı araştırma, 2004- 2010 yılları arasındaki İsveç, Finlandiya, Almanya ve ABD’de doğan 6 bin 600’den fazla çocuğu inceledi.

2-3 YAŞINDAN SONRA ÇÖLYAK TEŞHİSİ KONULUYOR

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Araştırma sonuçlarına göre, beslenmelerinde ortalamanın üzerinde gluten alan çocukların yüzde 7.2’sinde çölyak hastalığına yakalanma riski gelişirken, yüzde 6.1 oranında çocukta da çölyak intoleransı gelişme riski bulundu. Araştırma boyunca çocuklar 5 yaşına kadar 6, 9 ve 12 aylık sürelerle üç günden fazla periyodlarda gluten verildi. Buna göre, çalışmaya dâhil edilen çocukların yüzde 18’inde çölyak intoleransı görülürken, yüzde 7’sinde de çölyak hastalığı gelişti. Çocuklara bu teşhis 2 ve 3 yaşlarında kondu.

ÇÖLYAK HANGİ BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKIYOR?

İlk sonuçları 2017 yılında alınan araştırmanın sonuçları JAMA dergisinde yayımlandı.

Çölyak hastalığı çocuklarda özellikle karın ağrısı, karında şişlik, ishal, huzursuzluk, iştahsızlık, enfeksiyonlarda artış ve gelişme geriliği, kusma, kilo alamama ve boy uzamasında yavaşlama gibi tipik belirtilerle ortaya çıkabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
GlutenÇölyak
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