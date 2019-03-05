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Genetik hastalıklar 1 saatte öğrenilebilecek

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Onay, günler süren genetik tanı sonuçlandırma sürecini, ürettiği hızlı test kiti ve yapay zekalı yazılımla 1 saate düşürdü.

Genetik hastalıklar 1 saatte öğrenilebilecek

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Onay, günler süren genetik tanı sonuçlandırma sürecini, ürettiği hızlı test kiti ve yapay zekalı yazılımla 1 saate düşürdü.

05 Mart 2019 Salı 09:53
Genetik hastalıklar 1 saatte öğrenilebilecek

estin süresi, hızlı tanı konulması, hastalıkların tedavi  yöntemlerinin belirlenmesi, gereksiz cerrahi müdahalelerin yapılmaması açısından  önem taşıyor.

 Prof. Dr. Onay, üniversitenin teknoparkında kurduğu şirkette genetik  hastalıkların belirlenmesinde kullanılan testlerin standardizasyonu ve  sürelerinin yerli imkanlarla kısaltılması konularında çalışma yürütüyor.

Onay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DNA'da meydana gelen hasarlara  bağlı oluşan genetik hastalık sıklığının son derece yüksek olduğunu söyledi.

Bu hastalıkları tanımanın tedavi açısından önem taşıdığını kaydeden  Prof. Dr. Onay, hastaların yıllarca tanı için beklediğini dile getirdi.

Genetik test sürecinin uzunluğuna dikkati çeken Onay, yaptıkları  çalışmalarla testlerin çok kısa sürede sonuçlanmasını sağlamayı başardıklarını  anlattı. Onay, şöyle devam etti:

"Genetik tanı süreci minimum 20 günlük bir süre. Biz bunu  geliştirdiğimiz teknolojiyle dünyada ilk defa 1 saat bandına çektik. Bu 1 saat  içinde genetik testin yanında otomatik raporlama sürecini de tamamlamış oluyoruz.  DNA'yı elde ettikten sonra kitleyi çok hızlı şekilde istediğimiz gen bölgesine  ayrıştırıyoruz. Ardından dizi analizini gerçekleştiriyoruz. Sonrasında yine kendi  ekibimizin dahil olduğu yazılımlar sayesinde bunları bulutta otomatik analiz  edip, otomatik raporluyoruz. Test kiti ve buradaki yazılım bize ait. Yazılımın,  yapay zeka algoritmalarını kullanarak kendini geliştirmesi de çok önemli."

 "Oyun kurucu durumuna geldik"

  Genetik hastalıklardaki çözümün Türkiye'de yapılmasının önemine  değinen Onay, şunları kaydetti:

"Bu noktada bir oyun kurucu durumuna gelmiş bulunuyoruz. Yazılım  şirketimiz Gene2info'nun ABD'de merkezi var. Bu sayede global ilaç firmalarıyla  çalışma şansı bulduk. Şu anda 4 genetik hastalık için hızlı tanı kiti  geliştirdik. Bu sayı her geçen gün artacak. İlaç firmalarıyla kontak halindeyiz.  Bunlardan 2'si ülkemizde en sık gözlenen ailesel Akdeniz ateşi ve Akdeniz  anemisi. Diğer ikisi de dünyada en sık genetik test yapılan kistik fibrozis ve  ailesel meme kanseri. Onların tedavisi olan hastalıklarına yönelik bazı kitler  geliştirme süreci içindeyiz."

Prof. Dr. Onay, kullanıma hazır hale gelen hızlı test kitinin, bazı  rahatsızlıklarda ameliyat şeklinin belirlenmesi açısından da büyük önem  taşıdığını sözlerine ekledi.

 Onay'ın genetik çalışmaları

Çalıştığı üniversitede edindiği 100 bine yakın genetik test  tecrübesini kullanarak çeşitli çalışmalar yürüten Prof. Dr. Hüseyin Onay, daha  önce yerli imkanlarla "süper hızlı DNA temelli kişi tanımlama", kalıtsal meme  kanseri, genetik tanı koymanın zor olduğu hemofili hastalığının tespitine yönelik  "ilk" test kitlerini geliştirmişti. Onay, yenidoğan genetik taramasında da hızlı  ve ucuz bir sistem elde etmişti.

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