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Denktaş: “Bulaş hızı aşağıya çekilene kadar eğitime derhal ara verilmeli”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, bulaş hızının aşağıya çekildiği bir ortama kadar okulların derhal eğitime ara vermesi konusunda hükümete çağrıda bulunarak aksi halde bulaşın hızla yayılmasının sorumluluğunun hükümette olacağını söyledi

07 Eylül 2020 Pazartesi 14:21
Denktaş: “Bulaş hızı aşağıya çekilene kadar eğitime derhal ara verilmeli”
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Denktaş, Lefke temasları sırasında Ana sınıf, İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrencilerinin bugün yüz yüze eğitime başlaması nedeniyle açıklamada bulundu.

Denktaş, yüzyüze eğitimin özellikle bu çağlardaki çocuklar için önemli olduğunu ve yapılması gerektiğini, ancak bulaşın hızla yayıldığına dikkat çekerek bu durumun çocuklarımız açısından riskli bir süreç olduğunu, bu durumun çocuklar vasıtasıyla evdeki yaşlı ebeveynler için de geçerli olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunan Serdar Denktaş, okulların belirli müddet kapalı kalması gerektiğini söyleyerek bulaşın hızının aşağıya çekildiği bir ortamda okulların açılmasının yapılacak en doğru iş olduğunu ifade etti.

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Denktaş şunları kaydetti:

“Çocuklarımızın elbette yüz yüze eğitime ihtiyacı var. Ancak sağlık tehdidi şu an için eğitimden çok daha önemli. Eğitimde ortaya çıkacak kayıp, süreç içerisinde tamamlanabilir. Ancak sağlık açısından yaşanacak olumsuzluklar telafi edilemeyebilir.”

Hükümetin, seçim var diye “Okulları da açtık” propagandası yaptığını, ancak salgının, çocuklarının ve ebeveynlerin sağlığının çok daha önemli olduğunu dile getirerek eğitime bir müddet ara verilmesi çağrısını yineledi.

“BU İŞİN ŞAKAYA GELİR TARAFI KALMADI ARTIK”

Denktaş: “Önemle bu çağrıyı yapıyorum. Dikkatle dinlemelerini ve değerlendirmelerini bekliyorum hükümet edenlerin. Bu işin şakaya gelir tarafı kalmadı artık. Bazı okullarımızdan henüz doğruluğu teyid edilmemiş olumsuz mesajlar alıyorum. Ancak bu tehdidin ortada olduğu kesin. Her ne kadar idare etseniz de teneffüste kontrol altına almanız mümkün olmayacaktır”

Serdar Denktaş, bugün bu çağrısına yanıt beklediğini ifade ederek aksi halde bulaşın çocuklardan başlayarak hızlı şekilde yayılmasının sorumluluğu ve vabalinin de bütün hükümetin üstünde olacağını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş
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