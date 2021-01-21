COVID19 aşısı öncesinde sorgulanması gerekenler

- Covid 19 aşısı, inaktif aşılardan; mevsimsel influenza Pnömokok Meningokok, Hepatit A ve B Aselüler Boğmaca, Influenza Tip B (HİB) aşıları ile en fazla 15 gün arayla yapılabilir.
- Canlı aşılar; OPA, BCG KKK Suçiçeği en az 4 hafta ara ile aşılama yapılabilir.
- Covid19 aşısından sonra Kuduz ve Tetanoz aşıları zaman aralığı bırakmaksızın uygulanır.
- Aktif Covid19 hastasına aşı yapılmaz.
- 10 gün içinde doğrulanmış bir Covid19 vakasıyla temas etmiş kişilere aşı yapılmaz.
- Gebelere yönelik bir veri bulunmamakla birlikte kişinin istemesi halinde Covid19 aşısı yapılabilir.
- Emzirme döneminde kişinin istemesi halinde Covid19 aşısı yapılabilir.
- İlk Trimestr (Hamileliğin ilk üç ayında) Covid19 aşısı yapılmaz.
- 18 yaş altına Covid19 aşısı kesinlikle yapılamaz.
- Önlem alınarak aşı uygulaması gereken diğer durumlar; (Klinisyen tarafından değerlendirilmeye bağlı olarak Covi19 aşısı yapılır.)
- Kontrolsüz Epilepsillan Barre Sendromu
- Transvers Myelit gibi aşıyla alevlenen nörolojik hastalık tanısı olanlar
- Guillan Barre Sendromu
- Immun Suprese kişilere (İlgili branş hekimi tarafından Covid19 aşısı olmasında sakınca yoktur yazılı durum bildiri rapor alındıktan sonra yapılmalıdır)
- Geçici Kontrendikasyon (Aşının ertelenmesi gereken durumlar)
- 38 ve üzeri ateşi olanlar,
- Kesin tanı konulmamış akut hastalıklar,
- Kronik hastalıkların akut atak zamanlarında aşı ertelenmelidir.