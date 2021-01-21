Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’de şimdi de ‘genel sekreter’ krizi!
UBP’de şimdi de ‘genel sekreter’...
Pandemi en çok onları vurdu!
Pandemi en çok onları vurdu!
Mutasyon mu biyolojik silah mı?
Mutasyon mu biyolojik silah mı?
Pusula nerede?
Pusula nerede?
banner376

COVID19 aşısı öncesinde sorgulanması gerekenler

Aile Hekimleri, Covid19 aşısı öncesinde dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı..

21 Ocak 2021 Perşembe 15:42
COVID19 aşısı öncesinde sorgulanması gerekenler
banner337
banner351
  • Covid 19 aşısı, inaktif aşılardan; mevsimsel influenza Pnömokok Meningokok, Hepatit A ve B Aselüler Boğmaca, Influenza Tip B (HİB) aşıları ile en fazla 15 gün arayla yapılabilir.
  • Canlı aşılar; OPA, BCG KKK Suçiçeği en az 4 hafta ara ile aşılama yapılabilir.
  • Covid19 aşısından sonra Kuduz ve Tetanoz aşıları zaman aralığı bırakmaksızın uygulanır.
  • Aktif Covid19 hastasına aşı yapılmaz.
  • 10 gün içinde doğrulanmış bir Covid19 vakasıyla temas etmiş kişilere aşı yapılmaz.
  • Gebelere yönelik bir veri bulunmamakla birlikte kişinin istemesi halinde Covid19 aşısı yapılabilir.
  • Emzirme döneminde kişinin istemesi halinde Covid19 aşısı yapılabilir.
  • İlk Trimestr (Hamileliğin ilk üç ayında) Covid19 aşısı yapılmaz.
  • 18 yaş altına Covid19 aşısı kesinlikle yapılamaz.
  • Önlem alınarak aşı uygulaması gereken diğer durumlar; (Klinisyen tarafından değerlendirilmeye bağlı olarak Covi19 aşısı yapılır.)
  • Kontrolsüz Epilepsillan Barre Sendromu
  • Transvers Myelit gibi aşıyla alevlenen nörolojik hastalık tanısı olanlar
  • Guillan Barre Sendromu
  • Immun Suprese kişilere (İlgili branş hekimi tarafından Covid19 aşısı olmasında sakınca yoktur yazılı durum bildiri rapor alındıktan sonra yapılmalıdır)
  • Geçici Kontrendikasyon (Aşının ertelenmesi gereken durumlar)
  • 38 ve üzeri ateşi olanlar,
  • Kesin tanı konulmamış akut hastalıklar,
  • Kronik hastalıkların akut atak zamanlarında aşı ertelenmelidir.
banner360
Anahtar Kelimeler:
Covid19 AşısıKimler Covid19 Aşısı Yaptıramaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tıbbi cihazlardan kaynaklı oluşabilen enfeksiyonlar
Tıbbi cihazlardan kaynaklı oluşabilen enfeksiyonlar
Kan sulandırıcıdan uzak durun
Kan sulandırıcıdan uzak durun
Dr. Cenkler: “Verem dünyada ilk on ölüm sebebi arasında yer alıyor”
Dr. Cenkler: “Verem dünyada ilk on ölüm sebebi arasında yer alıyor”
Boyundan başlayıp omuz ve kollara yayılan ağrılar, boyun fıtığının habercisi olabilir
Boyundan başlayıp omuz ve kollara yayılan ağrılar, boyun fıtığının habercisi olabilir
Bulaşıcı hastalıklara yakalananlara karşı olumsuz tutumlar
Bulaşıcı hastalıklara yakalananlara karşı olumsuz tutumlar
Koronavirüs mutasyonları aşıların etkisini azaltır mı?
Koronavirüs mutasyonları aşıların etkisini azaltır mı?
Ebeveynlerin stres karşısında sergiledikleri davranışlar çocukları etkiliyor
Ebeveynlerin stres karşısında sergiledikleri davranışlar çocukları etkiliyor
Covid-19'u nerede ve kimden kapıyoruz?
Covid-19'u nerede ve kimden kapıyoruz?
Koronavirüs hangi sıcaklıkta daha çok yayılıyor?
Koronavirüs hangi sıcaklıkta daha çok yayılıyor?
“Mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türü daha hızlı yayılıyor” uyarısı
“Mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türü daha hızlı yayılıyor” uyarısı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim