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Covid-19 nedeniyle yaşanan sosyal izolasyon günlerinde hareket etmek önemli

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özge Özalp, tüm dünyanın COVID-19 nedeniyle ciddi sayılarda vaka kayıpları yaşadığını, bu nedenle de bir süre daha sosyal izolasyonun devam edeceğini belirterek, ancak sağlıklı olmak için hareketli olmanın gerekli olduğunu da anımsattı.

04 Şubat 2021 Perşembe 13:19
Covid-19 nedeniyle yaşanan sosyal izolasyon günlerinde hareket etmek önemli
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Covid-19’tan korunmak için sosyal izolasyonun önemine dikkat çeken Özalp, evlerde kapalı olmanın birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdiğini söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Özalp, aktif olma durumunun en iyi göstergelerinden birinin günlük adım sayısı olduğuna işaret ederek, “Her gün günlük adım sayınıza bakın, kısıtlı hareketle bir günü geçirmemeniz önemli” dedi.

Sağlıklı olmanın en temel şartlarından biri olan egzersizin her ortamda her şekilde gerçekleştirilebileceğine dikkat çeken Özalp, “Egzersiz yapmak fiziksel yapınızı ve kondisyonunuzu korumakla birlikte bağışıklık sisteminizi doğal olarak güçlendirecektir” ifadesini kullandı.

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Günlük rutinde aktivitelere zaman ayırmak önemli

Yrd. Doç. Dr. Özalp, sosyal izolasyonla bu süreci geçirmeye çalışan bireylerden çalışan kişilere, herkesin günlük rutininde zaman ayırıp sağlığı için keyif alacağı farklı aktiviteleri gerçekleştirmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Çalışan kişilerin ofis ortamında saat başı kalkıp ofiste yürümeleri ya da ev içerisinde mümkün olduğunca belirli aralarda kısa yürüyüşler yapmanın etkili olduğunu dile getiren Özalp, “Ayrıca merdiven çıkıp inmek, bahçe varsa bahçe işleri ile ilgilenmek, fiziksel aktivite seviyesini artırmak için çok değerlidir” dedi.

Özge Özalp, “Fiziksel durumunuz ne olursa olsun, her kişiye özel enerji harcamasını sağlayacak, kalp damar sistemimizi çalıştırarak dolaşımı hızlandıracak, kas kasılmasını arttırarak fiziksel durumu iyileştirecek aktiviteler yaratmak mümkündür” ifadesini kullandı.

Bir süre daha maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek, kapalı ortamlarımızda aktif ve sağlıkla kalmaya devam etmemiz gerektiğini aktaran Özalp, “Unutmayın her gün yürümek hayatınızın yolunu uzatır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yrd. Doç. Dr. Özge Özalp
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