Çocuklarda bağışıklığın güçlenmesi için "dengeli beslenme ve hareket" önerisi

İstanbul'da düzenlenen BrandWeek kapsamındaki sağlık oturumunda konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, salgın ve özellikle soğuk mevsimlerde artan enfeksiyonlar ile bunlardan korunma yollarına ilişkin bilgi verdi.

Prof. Dr. Kara, "Bağışıklık sistemimizin uygun şekilde tehditlere cevap verebilmesi için dengeli ve yeterli beslenme, uyku, düzenli hareket çok önemli. Günümüzde çocuklar zamanlarının büyük kısmını ev içerisinde ve bilgisayar başında geçiriyor. Oysa güçlü bağışıklık için hem hareket etmeli hem de düzenli beslenilmeli." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK PROBLEMLERİNİN ÇOĞU HAREKETSİZLİKTEN KAYNAKLANIYOR

Hareket için mümkünse açık havada ve yeşil alanda günlük 30 dakikalık yürüyüşler yapılmasını tavsiye eden Kara, günümüzdeki en önemli problemlerin hareket azlığından kaynaklandığının altını çizdi.

Kara, gerek enfeksiyon etkenlerine gerek bazı kronik hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin istenilen, yeterli ve aşırı olmayan cevabı verebilmesi için de ihtiyaçlarının olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Kara, bağışıklık sisteminin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller için mevsimine uygun beslenmenin, yeterli sebze ve meyve tüketmenin önem taşıdığını aktardı.

Prof. Dr. Kara, vücudun üretmediği ancak sağlığın devamı için ihtiyaç duyulan bazı vitamin, mineral ve yağlar bulunduğuna işaret ederek, haftada 1-2 kez taze balık tüketmenin, dışarıdan alınması gereken yağlar ve özellikle omega 3 açısından yeterli olacağını ifade etti.

Kara, balık tüketilemediğinde balık yağı içeren gıda takviyelerinden destek alınabileceğini bildirdi.

Bağışıklık sistemi için önemli vitaminlerden örnekler veren Kara, süt gibi mevsime uygun olan ya da uygun şekilde sunulan gıdaların, zengin bir kaynak olduğunu ancak güneş ışığında kaldıklarında ya da saklama koşullarına uyulmadığında, istenilen D vitamini ve diğer özelliklerinin kaybıyla karşı karşıya kalınabileceğini ifade etti.

Ateş Kara, yağların da açıkta havayla temasları olduğunda, oksidasyon nedeniyle vücudun ihtiyacı olan yağ özelliğinden yapısındaki değişim ile uzaklaştığına dikkati çekerek, "Bu destek olarak kullandığımız ürünler için de geçerli, üretim anındaki özelliğini bizlerin tükettiği anda korumasına özen göstermeliyiz. Bu nedenle lütfen ürünleri tercih ederken etiketlerine bakalım, içeriklerine, miktarlarına, saklama koşullarına özellikle dikkat edelim." uyarısını yaptı.