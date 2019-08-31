Cildiniz soğuk ve ayak bileklerinde şişlik varsa..

M Medical Park Samsun Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Özkan, sıcak havalarda vücut ısısının kontrol edilmesi için terlemenin vücutta normalden daha fazla sıvı kaybedileceği anlamına geldiğini ve bunun da kan basıncının düşmesine neden olduğunu söyledi.

Bunun bol miktarda sıvı içildiği sürece sorun olmayacağını ifade eden Özkan, şu bilgileri verdi





Sıcak çarpmasının belirtileri

Sıcak çarpması belirtileri hakkında da bilgiler veren Doç. Dr. Özkan, şunları kaydetti:

“Sıcak çarpması belirtileri arasında terleme, soğuk rutubetli cilt, baş dönmesi, bulantı, kusma, bayılma, kas krampları, kızarıklık, ayak bileklerinde ödem (şişlik), sığ veya hızlı nefes alma sayılabilir. Siz veya bir başkasının sıcak çarpması olduğundan şüpheleniyorsanız hemen tıbbi yardım almanızda fayda var. Yaşlılar ve çocuklar sıcaklıklarını ayarlamada daha fazla zorluk çekerler ve bu nedenle aşırı sıcaklıklardan dolayı daha fazla risk altındadır.”