banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99405
ALTIN
272.110
DOLAR
5.4820
STERLİN
6.7415
EURO
6.1365
İzinsiz ikamet eden 11 kişi tutuklandı
11 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Kaza yapan araç sürücüsünün üzerinde ve araçta uyuşturucu bulundu
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Canan Karatay: İnsan vücudu bir motordur, yağsız motor çalışmaz

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bayramda bol bol et yenmesi tavsiyesinde bulundu.

Canan Karatay: İnsan vücudu bir motordur, yağsız motor çalışmaz

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bayramda bol bol et yenmesi tavsiyesinde bulundu.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:00
Canan Karatay: İnsan vücudu bir motordur, yağsız motor çalışmaz

Karatay, D&R Turgutreis'te düzenlenen kitap imza gününde, okurlarıyla  bir araya geldi.

"Gerçek Tıbbın 10 Şifresi" kitabını imzalayan Karatay'a, hayranları  yoğun ilgi gösterdi. İmza gününde Karatay'ın hayranları fotoğraf çektirmek için  birbiriyle yarıştı.

"Hayvansal yağ en sağlıklı yağdır"

banner317
Karatay, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara  baklava ve böreği fazla yememe tavsiyesinde bulundu.

Kurban etinin bol miktarda tüketilebileceğini belirten Karatay,  "Kurban etini bulurlarsa yağıyla beraber bol bol yiyebilirler. Hayvansal yağ en  sağlıklı yağdır. Hayvansal yağ damarları tıkamaz, yapay yağlar damarları tıkar."  dedi.

Yapay yağların katı olduğunu aktaran Karatay, "Tereyağı hiçbir zaman  katı değildir. Zeytinyağı da katı değildir. Damarları da tıkamaz, beyni de açar.  Beynin yağa ihtiyacı vardır. Bizi beynimiz çalışmasın diye yağsız bıraktılar.  Beyin, vücut yağla çalışır. İnsan vücudu bir motordur, yağsız motor çalışmaz."  diye konuştu.

Karatay, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı da kutladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Aytaçoğlu: “Koah hastalarının %80’i sigara içmiş veya içmeye devam eden hastalardır”
Prof. Dr. Aytaçoğlu: “Koah hastalarının %80’i sigara içmiş veya içmeye devam eden hastalardır”
Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu
Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu
Arı terapisi
Arı terapisi
"Et alerjisi hayatı tehdit edici bir reaksiyondur"
"Et alerjisi hayatı tehdit edici bir reaksiyondur"
Aşırı insülin yükü
Aşırı insülin yükü
Kansere davetiye çıkarıyor
Kansere davetiye çıkarıyor
Aşırı tuz kanser riskini artırıyor
Aşırı tuz kanser riskini artırıyor
Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış
Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış
Kalp hastalarını uyardı
Kalp hastalarını uyardı
Kurban Bayramı için öneriler
Kurban Bayramı için öneriler

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim