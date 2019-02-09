Dünya'da alerjik hastalıkların başında besin alerjisi geliyor. Sağlık açısından pek çok faydası bulunan besinler bazen alerjik sorunlara yol açabiliyor. İnternette "Besin alerjisi neden olur?" ve "Alerji yapan besinler nelerdir?" soruları gündemde…

Son zamanlarda dünyada besin alerjisi vakalarında artış görülüyor. Vücudumuzun önceleri tehlike olarak algılamadığı bir besini daha sonra zararlı olarak algılamaya başlaması büyük sorunlara yol açabiliyor. Peki Besin alerjisi neden olur? Alerji yapan besinler nelerdir? İşte Besin alerjisi ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Besin alerjisi özellikle çocuklarda önemli bir sağlık sorunu haline gelebilir. Besin alerjileri karşımıza çok çeşitli ve farklı şekilde çıkabilir. Bir bebekte kusma, karın ağrısı, sulu, sümüklü, kanlı kaka olarak sindirim sistemine ait belirtileriyle kendisini gösterebilir. Başka bir bebekte ciltte kuruluk, egzama, ciltte kızarıklık gibi deri bulgularıyla ortaya çıkabilir. Diğer bir bebekte alerjik besinle ilk karşılaşmada yüzde, vücutta kızarma, nefeste tıkanma gibi çok ciddi bulgular olabilir. Çocuklarda alerjiye en fazla neden olan besinler inek sütü ve yumurtadır. Bununla beraber buğday, soya, yer fıstığı, kabuklu deniz ürünleri ülkemizde fazla olmasa da dünyada en sık alerjiye neden olan besinlerdir. Çocuklarda gözlemlenen bulgular arasında iştahsızlık, kusma, dışkı değişiklikleri, egzama, astım ve büyüme geriliğidir.

HAYATİ SORUNLARA NEDEN OLABİLİR

Anne karnındayken bebeği alerjiden korumak için sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmek önemli. Bunun için annenin doğal ve sağlıklı ürünlerle beslenmesi, sigarayla karşılaşmaması, mümkün olduğunca hava kirliliğinin az olduğu temiz bir çevrede olması, gerekmedikçe antibiyotik kullanmaması öneriliyor.

Çocuklukta başlayan besin alerjilerinin çoğunluğu 3-5 yaş civarında geçer. Ancak çok ciddi alerjisi olan çocukların alerjisi ergenlik bazen de erişkin yaşlara kadar devam edebilir.

YETİŞKİNLERDE BESİN ALERJİSİ KALICI OLABİLİR

Yetişkinlik döneminde de daha az sıklıkla olmakla birlikte besin alerjisi gelişebilir. Ancak erişkinlerde tablo daha ciddi ve daha kalıcı olur. Erişkinlerde fıstık alerjisi, istakoz, midye gibi kabuklu deniz ürünlerine karşı alerji daha sıktır. Değişen çevresel koşullar, stres herhangi bir zamanda bağışıklık sisteminin farklı yanıt vermesine neden olabilmekte ve besin alerjisi ortaya çıkabilmektedir. Ancak bu kişiler alerjiye yatkınlığı olanlar kişilerdir. Erişkinlerde bazen de solunum yoluyla alınan alerjenler kişiyi duyarlılaştırarak besin alerjisine yol açar. Örneğin polen alerjisi olan bir kişide bazı meyveler çiğ yenildiğinde dudaklarda şişme, ağızda kaşıntı gibi belirtilere yol açabilir.