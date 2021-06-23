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23 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Bakımı yapılmayan klimalar hastalıklara davetiye çıkarıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte sıcaktan bunalanların imdadına klimalar yetişiyor. Ancak, klimaların kullanılmadan önce mutlaka bakımının yapılması gerekiyor. Bakımı yapılan klimalarla hem verim artıyor hem de elektrikten tasarruf sağlanıyor.

23 Haziran 2021 Çarşamba 10:00
Bakımı yapılmayan klimalar hastalıklara davetiye çıkarıyor
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Evde, iş yerinde, otomobilde...

Klima, sıcak havalarda serinleten en önemli araçlardan biri. Havaların ısınmasıyla da klima kullanımı arttı. Ancak, klimaların verimli çalışması için yılda 2 kez bakımı yapılmalı.

"Havadaki tozlar ve bakteriler klimanın filtresine takılıyor"

Bakım yapılmayan klimalar birçok alerjik hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Klima servis yetkilisi Kubilay Kurluk, "Düzenli olarak kirleniyor, toz tutuyor ve sürekli hava sirkülasyonu sağladığı için havadaki tozlar ve bakteriler klimanın filtresine takılıyor. Bunun için düzenli olarak temizletmek gerekiyor" dedi.

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Bakımı yapılan klimalar enerji tasarrufu sağlıyor

Kurluk, düzenli olarak bakımı yapılan klimaların yüzde 25'e varan elektrik tasarrufu ve enerji tasarrufu sağladığını söyledi.

Ayrıca, bakımı yapılan klimalar, kötü koku oluşumunu engelliyor, klimanın ömrünü uzatıyor ve verimliliğini arttırıyor.

Klima bakımını ihmal etmeyin

Alerjik rahatsızlıklara neden olmaması için toz filtrelerin de 15 günde bir çıkarılarak temizlenmesi gerekiyor.

Klimanın bakımının ise mutlaka yetkili servis tarafından yapılması öneriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
KlimaHastalıkBAKIMI YAPILMAYAN KLİMA
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