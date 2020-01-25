Aşırı yeme huyundan vazgeçiren 10 yöntem

1-Sadece yemeğe odaklan

Yemek yerken bilgisayar, cep telefonu, televizyon ve dergi gibi dikkat dağıtıcı şeylerle uğraşırsak, ne kadar yemek yediğimizin farkına varamayabiliriz. Sadece yemeğe odaklanmak, daha az yemenizi sağlayacaktır.

2-Kendini şımart

Kendini yemeklere karşı aşırı kısıtlarsan, bu açlık krizi olarak sana geri dönecektir. Sağlıklı beslenmenin anahtarı şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak olsa da, arada kendini şımartarak yemek krizlerini önlemiş olursun.

3-Zararlı yiyecekleri uzakta tut

Seni aşırı yemeye iten yiyecekleri yakınında tutma. Cips ve şekerlemeler ne kadar uzakta olursa, gidip almaya o kadar üşenirsin.

4-Tabaktan ye

Yiyecekleri yerden ortalama bir porsiyonun ne kadar olduğunu öğrenip ona göre tabaktan yemelisin. Direkt paketten yersen, ipin ucunu kaçırabilir, ne kadar yediğinin farkına varamayabilirsin.

5-Stres aşırı yemeye iter

Sürekli strese maruz kalmak, seni aşırı yemeye ya da hiç yememeye itecektir. Stresini azaltmak için yoga, egzersiz ve nefes alma tekniklerini öğrenebilirsin.

6-Lifli beslen

Lif açısından zengin gıdalarla beslenmek, seni daha tok hissettirecektir. Fındık, fasulye gibi gıdalar sayesinde daha az yemek yiyebilirsin.

7-Arkadaşlar önemli

Arkadaşlar, yeme alışkanlıklarımızı da etkiliyor. Arkadaşları sağlıksız beslenen insanlar, ya diyetine sadık kalmıyor ya da onlar da sağlıksız besleniyor. Sağlıklı beslenme konusunda hedefleri seninle aynı arkadaşlarınla yemeğe çıkmalısın.

8-Su iç

Yemeğin yanında kola-meyve suyu gibi şekerli içecekler içmektense su içmeyi tercih etmelisin.

9-Sağlıklı yağlar tüket

Yeme rutinine sağlıklı yağları eklemeyi unutma. Avokado, fındık, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar, yemeklerden sonra daha tok hissetmeni sağlayacaktır.

10-Protein tüket

Protein açısından zengin besinler her zaman daha tok hissettirir. Bu nedenle sabah kahvaltında yumurta tüketirsen, öğlen yemeklerinde daha az acıkırsın.