banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122142
ALTIN
300.092
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7691
EURO
6.5530
Gazimağusa’da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Tüp gaz hırsızlığı
TÜP GAZ HIRSIZLIĞI
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Kalbine yenildi
KALBİNE YENİLDİ

Aşırı yeme huyundan vazgeçiren 10 yöntem

Bazen farkında olsak da olmasak da yemeği çok kaçırabiliyoruz. Aslında aşırı yemeyi durdurabilmek için yapabileceğimiz bazı basit yöntemler var. İşte aşırı yeme huyundan vazgeçmemizi sağlayacak 10 tüyo.

Aşırı yeme huyundan vazgeçiren 10 yöntem

Bazen farkında olsak da olmasak da yemeği çok kaçırabiliyoruz. Aslında aşırı yemeyi durdurabilmek için yapabileceğimiz bazı basit yöntemler var. İşte aşırı yeme huyundan vazgeçmemizi sağlayacak 10 tüyo.

25 Ocak 2020 Cumartesi 17:08
Aşırı yeme huyundan vazgeçiren 10 yöntem

1-Sadece yemeğe odaklan

Yemek yerken bilgisayar, cep telefonu, televizyon ve dergi gibi dikkat dağıtıcı şeylerle uğraşırsak, ne kadar yemek yediğimizin farkına varamayabiliriz. Sadece yemeğe odaklanmak, daha az yemenizi sağlayacaktır.

2-Kendini şımart

Kendini yemeklere karşı aşırı kısıtlarsan, bu açlık krizi olarak sana geri dönecektir. Sağlıklı beslenmenin anahtarı şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak olsa da, arada kendini şımartarak yemek krizlerini önlemiş olursun.

3-Zararlı yiyecekleri uzakta tut

Seni aşırı yemeye iten yiyecekleri yakınında tutma. Cips ve şekerlemeler ne kadar uzakta olursa, gidip almaya o kadar üşenirsin.

4-Tabaktan ye

Yiyecekleri yerden ortalama bir porsiyonun ne kadar olduğunu öğrenip ona göre tabaktan yemelisin. Direkt paketten yersen, ipin ucunu kaçırabilir, ne kadar yediğinin farkına varamayabilirsin.

5-Stres aşırı yemeye iter

banner317
Sürekli strese maruz kalmak, seni aşırı yemeye ya da hiç yememeye itecektir. Stresini azaltmak için yoga, egzersiz ve nefes alma tekniklerini öğrenebilirsin.

6-Lifli beslen

Lif açısından zengin gıdalarla beslenmek, seni daha tok hissettirecektir. Fındık, fasulye gibi gıdalar sayesinde daha az yemek yiyebilirsin.

7-Arkadaşlar önemli

Arkadaşlar, yeme alışkanlıklarımızı da etkiliyor. Arkadaşları sağlıksız beslenen insanlar, ya diyetine sadık kalmıyor ya da onlar da sağlıksız besleniyor. Sağlıklı beslenme konusunda hedefleri seninle aynı arkadaşlarınla yemeğe çıkmalısın.

8-Su iç

Yemeğin yanında kola-meyve suyu gibi şekerli içecekler içmektense su içmeyi tercih etmelisin.

9-Sağlıklı yağlar tüket

Yeme rutinine sağlıklı yağları eklemeyi unutma. Avokado, fındık, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar, yemeklerden sonra daha tok hissetmeni sağlayacaktır.

10-Protein tüket

Protein açısından zengin besinler her zaman daha tok hissettirir. Bu nedenle sabah kahvaltında yumurta tüketirsen, öğlen yemeklerinde daha az acıkırsın.

Anahtar Kelimeler:
Aşırı Yemek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maydanozun sapını sakın çöpe atmayın!
Maydanozun sapını sakın çöpe atmayın!
Corona virüsü nedir? SARS benzeri gizemli çin virüsü Coronavirüs nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?
Corona virüsü nedir? SARS benzeri gizemli çin virüsü Coronavirüs nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?
UKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güldal Mehmetçik, D vitamininin eksikliğine dikkat çekti
UKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güldal Mehmetçik, D vitamininin eksikliğine dikkat çekti
Gripten korunmak "elimizde"
Gripten korunmak "elimizde"
Neredeyse tamamı saf protein olan 10 yiyecek
Neredeyse tamamı saf protein olan 10 yiyecek
Kanser bir saniyede tedavi edilebilir
Kanser bir saniyede tedavi edilebilir
Bitki çaylarına dikkat
Bitki çaylarına dikkat
Kanseri doktorlardan daha iyi teşhis etti!
Kanseri doktorlardan daha iyi teşhis etti!
Aromalı elektronik sigara yasaklandı
Aromalı elektronik sigara yasaklandı
Unutkanlığa meydan okutacak 10 süper besin
Unutkanlığa meydan okutacak 10 süper besin

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim