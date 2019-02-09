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Akıllı insülin yolda!

Akıllı insülin yolda!

09 Şubat 2019 Cumartesi 21:38
Akıllı insülin yolda!

Dünya üzerinde milyonlarca şeker hastası artık yüksek teknolojili akıllı ilaç sayesinde kendilerine insülin iğnesi yapmaktan kurtulabilecek. SOMA adı verilen sistemin ne zaman eczanelerde yer alacağı ise belli değil.

ABD'deki Massachusetts Institute of Technology (MIT)'deki araştırmacıların geliştirdiği yeni akıllı kapsül, hastanın karnından düzenli olarak insülin enjekte edebiliyor.

Techcrunch.com haber sitesinin haberine göre MIT'deki araştırmacılar, leopar kaplumbağa şeklinde ucunda çok küçük iğne bulunan kapsüller geliştirdi.

Bu kapsüller, hastanın karnında sürekli dik vaziyette durabiliyor. Kapsüllerin içinde, şeker hastalarının kendilerine enjekte ettiği insülin ilacı miktarı kadar dondurulmuş insülin yer alıyor. Ortalama her saat kapsül içindeki sıkıştırılmış insülin vücuda yayılıyor. Hasta bunu hissetmiyor ve iğne boşaltım sisteminden atılabiliyor.

SOMA (self-orienting millimeter-scale applicator) adı verilen akıllı insülinlerin domuzlar üzerinde başarıyla denendiği ifade edildi.

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