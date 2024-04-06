Rusya'nın, Ukrayna topraklarına 32 "Şahed" model insansız hava aracı (İHA) ve 6 çeşitli tip füzeyle saldırdığı bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada Rusya'nın bu gece 32 "Şahed" tipi İHA ve 6 çeşitli tip füze kullanarak Ukrayna'ya saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma güçlerinin muharebe çalışmaları sonucunda 2 adet Х-101/Х-555 model seyir füzesi, bir "Kalibr" tipi füze ve 28 İHA'nın imha edildiği aktarıldı.

"Rusya'nın barışçıl şehirlere saldırarak Ukraynalıları terörize etmeye devam ettiği" vurgulanan açıklamada, bu gece Rus ordusunun Harkiv'e İHA'larla saldırdığı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus birliklerinin Harkiv'e düzenlediği İHA saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını belirtti.

Sinegubov, saldırıda evlerin, bir idari bina, market, yurt ve arabaların hasar gördüğünü kaydetti.