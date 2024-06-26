Rum Polis Genel Müdürlüğü'nün, KKTC’de yaşamını sürdüren bir Alman vatandaşı aleyhinde, kuzeydeki Rum mallarından istifade edilmesi ve satışıyla ilgili bir araştırma yürüttüğü belirtildi.

Söz konusu Alman şahsa geçen çarşamba “Agios Dometios” (Ay. Demet-Metehan) sınır kapısında Rum polisi tarafından ifadeye çağrıldığı konusunda bildirimde bulunulduğunu yazan Alithia gazetesi, Alman şahsın çağrı metnini imzaladığını ve Rum kesimine geçmek yerine KKTC’ye döndüğünü belirtti.

Gazete, Kıbrıs Haber Ajansı'nın (KİPE) “elde ettiği bilgilere dayanarak” söz konusu kişinin ifade vermek için yarın Polis Genel Müdürlüğü'ne gitmesinin beklendiğini ekledi.

Haravgi ise haberinde söz konusu kişinin ifade vermek için bugün Polis Genel Müdürlüğü'ne gitmesinin beklendiğini yazdı.