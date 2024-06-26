Rum Denizcilik Müsteşarı Marina Hacımanoli, iki yıldır jeopolitik gelişmeler nedeniyle azalan Rum bandıralı uzak deniz filosu gemilerinde bu yıl yüzde 5,5 oranında artış yaşandığını açıkladı.

Alithia gazetesinin haberine göre Hacımanoli, Limasol’da dün düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ile Husilerin serbest gemiciliğe koyduğu engellerin, bu yıl da devam ederek çalkantılara sebep olabileceğini söyledi.

Habere göre Hacımanoli, Denizcilik Müsteşarlığı’nın verdiği hizmetlerin artırılması ve kaliteli hale gelmesinin hükümetin öncelikleri arasında olduğunu da belirtti.

Hacımanoli, şu anda sisteme kayıtlı 420 geminin bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Hacımanoli’nin Cenevre’ye giderek gemi sicilleriyle ilgili bir dizi temasta bulunduğunu yazdı.

Haberde, Hacımanoli’nin Cenevre temasları çerçevesinde “Mediterranean Shipping Company” (MSC) Kurucusu ve Başkanı Gianluigi Aponte, “MSC Cruises” Başkanı Pierfrancesco Vago ve İsviçre Armatörler Birliği ile görüştüğü belirtildi.