Polonyalı Avrupa Milletvekili Tomasz Poreba’nın KKTC’ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüşmesi Rum basınında yer buldu.

Fileleftheros haberinde Avrupa Parlamentosu (AP) seçimi kampanyasında “AP’de sandalye kazanması halinde Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) grubuna gireceğini” vaat ededen ELAM’ın Kıbrıs Türk tarafı ile görüşenleri ve genel olarak iki bölgeli iki toplumlu federasyonu savunanları “lanetlerken”, ELAM ile birlikte ECR üyesi olan Poreba’nın KKTC’ye resmi ziyarette bulunduğuna dikkat çekti.

Haberde Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile makamlarında görüşen Poreba’nın “kendisine Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgi veren Töre ile görüş ve düşüncelerinin genel çerçevede örtüştüğünü ve 15 yıl Avrupa Milletvekilliği yapan birisi olarak, Kıbrıslı Türklere verilen vaatlerin tutulmadığını ve birçok fırsat kaybedildiğini” söylediği aktarıldı.

Gazete Poreba’nın mensubu olduğu Polonya Kanun ve Adalet (PiS) partisinin, ELAM ile aynı olan ECR grubu mensubu olduğunu ve ECR grubundan Polonyalı Avrupa Parlamentosu üyesi Patryk Jaki’nin ELAM tarafından mart ayında Güney Kıbrıs’ta düzenlenen ECR PanAvupa kongresine katıldığını hatırlattı. O zaman ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun “üst düzeyli ECR üyelerinin etkinliğe katılmasını, ELAM’ın Avrupa’da müttefikleri olduğunun göstergesi” olarak yorumladığına da dikkat çekti.