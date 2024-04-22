APolonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye karar vermesi durumunda topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasına "hazır" olduklarını bildirdi.

Polonya merkezli Fakt gazetesine verdiği röportajda Duda, ülkesinde nükleer silah konuşlandırılması ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu.

Duda, Rusya'nın ülkenin en batısındaki Kaliningrad bölgesini "daha fazla askerileştirdiğini ve son zamanlarda nükleer silahlarını Belarus'a taşıdığını" belirtti.

Polonya ve ABD arasında nükleer silah paylaşımının "bir süredir" tartışıldığını ifade eden Duda, "Eğer müttefiklerimiz, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için topraklarımızda nükleer silah konuşlandırmaya karar verirse, biz buna hazırız." şeklinde konuştu.