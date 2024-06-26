AB’nin, Kremlin ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle Rus haber ajansı “RIA”, “Izvestia”, “Rossiyskayia Gazeta” ve “Avrupa’nın Sesi” isimli Rus gazetelerinin Avrupa’da yayınlanmasını mayıs ayında yasaklamasına karşılık Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın dün erişime yasakladığını açıkladığı Avrupa’nın 81 basılı ve elektronik gazetesi arasında Güney Kıbrıs'taki bazı gazeteler de var.

Politis haberi “’Politis’ ve Diğer Medya Putin’in Kara Listesinde” başlığıyla manşete çekti ve Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yasak listesine girmesine sebep olabileceğine inandığı manşet haberlerinin yer aldığı iki birinci sayfa kupürünü de yayımladı.

Habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın dün, AB’nin ilgili kararına misilleme hareketi olarak erişime yasakladığını açıkladığı 81 yayın arasında Güney Kıbrıs’ta yayın yapan “Politis” ve “Cyprus Mail” isimli basılı gazeteler ile “Cyprus Times” isimli haber sitesi de yer alıyor.