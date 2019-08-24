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Uyuşturucudan iki kişi tutuklandı

Uyuşturucudan iki kişi tutuklandı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:32
Uyuşturucudan iki kişi tutuklandı

23-24.08.2019 tarihinde, saat 22:00-01:00 saatleri arasında, Bafra Halk Plajında düzenlenen “Maki Festivalinde” bölgede devriye halinde bulunan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli vaziyette görülen A.A.A.J.(E-23)’nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve A.B.E. (E-28)’nin tasarrufunda ise içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuBafra
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