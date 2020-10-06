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Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Boğazköy’de reklam panoları altına bulunan uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Cengiz Han Topacık bugün yeninden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Ekim 2020 Salı 18:01
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
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Boğazköy’de reklam panoları altına bulunan uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Cengiz Han Topacık bugün yeninden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek, 1 Ekim 2020 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Boğazköy’de, Şht. Şenay Özdayı Caddesi üzerinde bulunan reklam tabelaları altına Lefkoşa’da sakin zanlı Cengiz Han Topacık tarafından bırakılan 10 ayrı şeffaf naylon pakette yaklaşık 280 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ve 3 ayrı şeffaf naylon pakette yaklaşık 180 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi bıraktığının tespit edildiğini söyledi. Polis bırakılan paketlerin tespit edilmesi üzerine pusu kurulduğunu ve olay yerine ZRH 367 plakalı araç ile Girne’de sakin zanlı Smart ABIYERE (E-38/Nijerya-Öğrenci) almaya geldiği sırada makul kuvvet kullanılarak suçüstü hali tutuklandığını araç içerisinde bulunan ve şuan aranmakta olan ismi tespit edilen bir zanlının ise  ZRH 367 plakalı araç ile olay yerinden kaçtığını mahkemeye aktardı. Polis yapılan ileri soruşturmada Girne’de, Şht. Cavit Salih Sokak üzerinde park halinde bulunan ZRH 367 plakalı aracın tespit edildiğini ve içerisinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde tütünle karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve 4 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlı Cengiz Han TOPACIK’ın ise tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Atabek, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini aranmakta olan bir şahsın olduğunu ve kayıp emareler olabileceğini belirterek Cengiz Han Topacık’ın 7 gün dahapoliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Han TopacıkUyuşturucu
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